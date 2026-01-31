Als erste Kandidatin musste Nicole Belstler-Boettcher das Dschungelcamp verlassen. Im Exit-Interview findet die "Marienhof"-Darstellerin deutliche Worte für Gil Ofarims Verhalten - und erklärt, warum sie seine Hand zur Versöhnung ausschlug.
Am achten Tag der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch bei RTL+) traf es Nicole Belstler-Boettcher (62) als erste Kandidatin. Die ehemalige "Marienhof"-Darstellerin nahm ihren Auszug gelassen - im Gegenteil: Sie freute sich regelrecht aufs Hotel. Doch im Exit-Interview zeigte sich, dass die Schauspielerin durchaus einiges auf dem Herzen hatte.