Dschungelcamp-Aus für Eva Benetatou - Claudia Obert hat verschlafen

In ihrem entscheidenden Moment als Dschungel-Begleitperson war Claudia Obert nicht zur Stelle. Den Exit von Eva Benetatou verschlief sie zu allem Überfluss auch noch, gestand der Reality-Star jetzt.
Für Eva Benetatou (33) endete das Abenteuer Dschungelcamp am Mittwochabend. Gegen "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (30) zog sie in der Zuschauergunst den kürzeren und musste "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch auf RTL+) verlassen. Eigentlich hätte nach ihrem Exit Begleitperson Claudia Obert (64) für Benetatou bereitstehen sollen, doch hielt sich die 64-Jährige bekanntermaßen gar nicht mehr in Australien auf - und verschlief den Exit der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin zu allem Überfluss auch noch.