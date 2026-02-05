Dschungelcamp-Aus für Eva Benetatou - Claudia Obert hat verschlafen

In ihrem entscheidenden Moment als Dschungel-Begleitperson war Claudia Obert nicht zur Stelle. Den Exit von Eva Benetatou verschlief sie zu allem Überfluss auch noch, gestand der Reality-Star jetzt.

Für Eva Benetatou (33) endete das Abenteuer Dschungelcamp am Mittwochabend. Gegen "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (30) zog sie in der Zuschauergunst den kürzeren und musste "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, auch auf RTL+) verlassen. Eigentlich hätte nach ihrem Exit Begleitperson Claudia Obert (64) für Benetatou bereitstehen sollen, doch hielt sich die 64-Jährige bekanntermaßen gar nicht mehr in Australien auf - und verschlief den Exit der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin zu allem Überfluss auch noch.

Claudia Obert gesteht: "Habe auch verschlafen" "Hallo Eva. Leider haben heute ein paar Leute zu wenig für dich angerufen", beginnt Obert eine Videobotschaft an die Ausgeschiedene, die RTL vorliegt. Dann die entscheidenden Worte: "Ich muss zugestehen, ich habe auch verschlafen."

Auch zu Benetatous Performance im Dschungel scheint Obert geteilter Meinung zu sein. "Ja Süße, ich finde, du hast es ganz gut gemacht im Dschungel", sagt sie einerseits, um direkt im Anschluss hinzuzufügen: "Ich kann nicht sagen, ich bin total begeistert, aber ich finde, man muss zufrieden sein." Im Dschungelcamp sei alles "dem Zufall überlassen", gibt sie noch zu Bedenken.

Partner Max Suhr hatte einen familiären Notfall

Claudia Obert war ursprünglich als Begleitperson von Benetatou nach Down Under geflogen. Auch Partner Max Suhr hatte sie im Schlepptau. Doch wegen einer plötzlichen Krise mussten beide wieder zurück nach Deutschland fliegen. "Es gab einen schweren Krankheitsfall in der Familie von Max. Deshalb fliege ich jetzt mit ihm zurück", erklärte sie ihre plötzliche Abreise gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Eva Benetatou zeigte sich nach ihrem Auszug überrascht angesichts der Abwesenheit ihrer Begleitperson. Sie sei nicht vorgewarnt worden, dass Claudia nicht da war, sagte Benetatou im Exit-Interview. Zudem sei sie traurig gewesen, "weil ich mich total auf Claudia gefreut habe, sie in die Arme zu nehmen und von ihr empfangen zu werden, aufgebaut zu werden. Claudia hat immer einen lustigen Spruch drauf und ist da auch sehr einfühlsam", so Benetatou wörtlich.