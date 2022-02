1 Chris Tall hat nach eigener Aussage kein Angebot von RTL bekommen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Wer wird Nachfolger von Daniel Hartwich beim RTL-Dschungelcamp? Zuletzt gab es Gerüchte um Komiker Chris Tall. Der will davon aber nichts wissen.















Link kopiert

Berlin - Komiker Chris Tall hat nach eigenen Angaben kein Angebot von RTL bekommen, das Dschungelcamp in Zukunft zu moderieren. „Ich habe damit nichts zu tun, darf mir aber 1000 mal mehr durchlesen, wer mich scheiße findet und warum“, schrieb Tall auf Facebook und reagierte damit wie der Comedian Alain Frei auf Häme im Netz. „Dieses Internet ist schon sehr hässlich manchmal. Wenn der Stein erstmal rollt, kannst du ihn nicht mehr aufhalten“, so der 1991 in Hamburg geborene Komiker. Der Schweizer Alain Frei hatte zuvor abfällige Bemerkungen in sozialen Medien über seinen Kollegen scharf kritisiert.

Familie Grund für Entscheidung bei Hartwich

In einem „Bild“-Bericht hatte es geheißen, Tall werde als Nachfolger für Daniel Hartwich gehandelt. Für ihn war die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangene 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ die letzte. „Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann“, wurde der 43-Jährige am Dienstag in einer RTL-Mitteilung zitiert.

Hartwich war seit 2013 gemeinsam mit Sonja Zietlow Moderator der Reality-Show. Mit Blick auf seine Nachfolge teilte RTL bislang lediglich mit, dass bereits „erste, sehr gute Gespräche“ geführt worden seien - aber ohne einen Namen zu nennen.