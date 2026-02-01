Sonja Zietlow und ihr Mann Jens Oliver Haas sind seit 23 Jahren verheiratet - und genauso lange ein eingespieltes Team beim Dschungelcamp. Im Interview verraten sie nun, warum am Set strenge Regeln gelten und wie unromantisch der Heiratsantrag wirklich war.
Wenn andere Paare über gemeinsame Urlaube oder Hobbys sprechen, haben Sonja Zietlow (57) und Jens Oliver Haas (59) einen ganz anderen Kitt für ihre Beziehung: das RTL-Dschungelcamp. 24 Jahre Liebe, 23 Jahre Ehe, 22 Jahre beruflich gemeinsam im australischen Busch - diese Bilanz kann wohl kein anderes deutsches Promi-Paar vorweisen.