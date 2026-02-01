Sonja Zietlow und ihr Mann Jens Oliver Haas sind seit 23 Jahren verheiratet - und genauso lange ein eingespieltes Team beim Dschungelcamp. Im Interview verraten sie nun, warum am Set strenge Regeln gelten und wie unromantisch der Heiratsantrag wirklich war.

Wenn andere Paare über gemeinsame Urlaube oder Hobbys sprechen, haben Sonja Zietlow (57) und Jens Oliver Haas (59) einen ganz anderen Kitt für ihre Beziehung: das RTL-Dschungelcamp. 24 Jahre Liebe, 23 Jahre Ehe, 22 Jahre beruflich gemeinsam im australischen Busch - diese Bilanz kann wohl kein anderes deutsches Promi-Paar vorweisen.

Im Interview mit "Bild" im Dschungel-Baumhaus im australischen Murwillumbah gewährt das Paar nun seltene Einblicke in das Beziehungsleben. "Der Dschungel ist die größte Konstante in unserem Leben", bringt es Haas auf den Punkt. Der Fernsehautor ist als Chefautor der RTL-Show für die legendären Gags verantwortlich - in Zusammenarbeit mit anderen Autoren wie Micky Beisenherz (48). Außerdem leiht Haas Camp-Arzt Dr. Bob die deutsche Stimme.

Doch wie funktioniert das Zusammenarbeiten, wenn man privat ein Paar ist? Zietlow und Haas haben dafür klare Spielregeln entwickelt. "Wir schlafen in getrennten Wohnungen, wir haben getrennte Schichten, wir sehen uns nur am Set", erklärt die Moderatorin.

Heiratsantrag auf Socken

Beim Heiratsantrag ging es übrigens deutlich unspektakulärer zu als bei den aufwendig inszenierten Dschungelprüfungen. "Der Heiratsantrag war in einem Treppenhaus", erzählt Zietlow. Ihr Mann korrigiert schmunzelnd: "In einem Flur." - "Ja, aber mit der offenen Tür zum Treppenhaus, auf Socken", beschreibt sie die Szenerie in einer Kölner Arbeitswohnung. "Nach drei Monaten. Zack", so Zietlow.

Haas gibt unumwunden zu: "Es war leider schlecht vorbereitet. Für einen Fernsehautor extrem schlecht vorbereitet. Ich glaube, ich habe sie nicht mal richtig gefragt." Doch genau das macht für ihn den Zauber aus: "In unserem Leben ist sonst alles vorbereitet, durchgeplant und inszeniert. Ich glaube, genau deshalb war das die richtige Art und Weise."

Aktuell wieder im Dschungel

Erst zum Jahreswechsel hatte Sonja Zietlow ihren Fans einen seltenen Einblick ins Privatleben gewährt. Auf Instagram postete sie ein Foto, das sie und Haas fröhlich hüpfend auf einem Golfplatz zeigt - inklusive der beiden Familienhunde. "Frohes neues Jahr! Gut gelaunt ins neue Jahr 2026", schrieb sie dazu. Die Fans zeigten sich begeistert, einer kommentierte treffend: "Du bist jedes Jahr das Highlight im Dschungelcamp."

Seit dem 23. Januar läuft die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Zietlow moderiert wie gewohnt an der Seite von Jan Köppen (42), der seit Januar 2023 ihr Partner vor der Kamera ist. Wer nach Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) und Reality-Darsteller Umut Tekin (28) als nächstes das Dschungelcamp verlassen muss, zeigt sich am heutigen Sonntag ab 20:15 Uhr in RTL.