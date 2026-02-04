Streit, Sex, Spital: An Tag zwölf im Dschungelcamp packten die Promis die volle Bandbreite aus. Während es im Camp um Fleischeslust ging, wurde Gil Ofarim im Krankenhaus durchgecheckt.
Einmal mehr ging es an Tag zwölf bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um Gil Ofarims (43) Hotel-Skandal und den Seitensprung von Eva Benetatou (33) mit Samira Yavuz' (32) Noch-Ehemann Serkan (32). Daneben war aber auch auf unterschiedlichste Weise das alte Rein-Raus-Spiel ein wiederkehrendes Thema. Die Promis sprachen über ihr Sexleben, ein Teilnehmer musste am Ende der Sendung die Show verlassen und ein anderer Kandidat wurde ins Krankenhaus gebracht, kam aber zurück.