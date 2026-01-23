Dschungelcamp 2026: Wer ist Patrick Romer?

Patrick Romer ist Kandidat im „Dschungelcamp“ 2026. Doch wer ist er eigentlich und woher kennt man ihn? Die wichtigsten Infos gibt’s hier im Porträt.

In diesem Jahr wagt er ein neues Abenteuer und nimmt an der 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teil.

Doch wie tickt der Landwirt eigentlich privat? Hat er eine neue Freundin? Und wo befindet sich sein Hof? Wir haben Patrick Romer genauer unter die Lupe genommen.

Patrick Romer im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Patrick Romer auf einen Blick:

Name: Patrick Romer

Patrick Romer Beruf: Landwirt, Wirtschaftsingenieur, Reality-TV-Teilnehmer, Influencer

Landwirt, Wirtschaftsingenieur, Reality-TV-Teilnehmer, Influencer Geburtstag: 29. November 1995

29. November 1995 Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Konstanz

Konstanz Wohnort: Konstanz

Konstanz Beziehungsstatus: vergeben

vergeben Kinder: keine

Patrick Romer nimmt am „Dschungelcamp“ 2026 teil

Ende Januar heißt es wieder: ab in den Dschungel! Am Freitag, 23. Januar 2026, startet auf RTL die 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zwölf Stars und Sternchen stellen sich im „Dschungelcamp“ nervenaufreibenden Prüfungen und besonders ekligen Challenges, um am Ende die begehrte Dschungelkrone zu gewinnen.

Mit von der Partie ist in diesem Jahr auch Patrick Romer.

Hat Patrick Romer eine Freundin?

Nach seinem Beziehungsaus mit Antonia Hemmer gab es viele Gerüchte über Patrick Romers Liebesleben. Im Februar 2024 machte er schließlich seine neue Liebe öffentlich: Die Frau an seiner Seite ist Annelie Henze. Die beiden sind seit Oktober 2023 ein Paar.

Zum ersten Jahrestag fand der Bauer auf Instagram rührende Worte:

„Ein Jahr ist vergangen, seit wir am 23.10.2023 unseren gemeinsamen Weg begonnen haben – und es war das schönste Jahr meines Lebens. Danke, dass du mich immer zum Lachen bringst, mich liebst und mir immer die letzte Pommes überlässt. Auf uns und all das, was noch kommt. Ich liebe dich!“

Aus diesen Shows kennt ihr Patrick Romer

Sein Fernsehdebüt gab der Landwirt 2020, als er an der 16. Staffel der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ teilnahm. Aus über 10.000 Bewerbungen wählte er drei Frauen aus und lud sie auf seinen Hof in Konstanz ein. Obwohl zunächst Hofdame Julia sein Herz erobert hatte, wurde letztendlich aus ihm und Antonia Hemmer ein Paar.

Noch im selben Jahr kämpfte das Paar in der RTL+-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ in Finnland um bis zu 100.000 Euro Siegprämie. Letztlich reichte es jedoch nicht für den Sieg, und sie belegten den dritten Platz.

2022 zog Patrick gemeinsam mit Antonia in „Das Sommerhaus der Stars“ in Bocholt. Das Finalspiel gegen Marco Cerullo und Christina Grass konnten sie für sich entscheiden. So sicherten sie sich den Titel „Promipaar des Jahres“ und 50.000 Euro Preisgeld.

Im Jahr 2023 war Patrick in der zweiten Staffel der ProSieben-Show „Das große Promi-Büßen“ zu sehen. Dort wurden die Kandidaten von Olivia Jones in der „Runde der Schande“ mit ihren größten Fauxpas konfrontiert. Letztendlich belegte Patrick Platz neun.

Zuletzt kämpfte er in der Reality-Competition-Show „The 50“ auf Prime Video um einen Jackpot für eine seiner Followerinnen bzw. einen seiner Follower. Er flog allerdings bereits in der zweiten Folgen aus der Sendung.

Patrick Romer hat einen Hof in Konstanz

Patrick Romer wuchs mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Konstanz am Bodensee auf. Dort kümmert sich der Landwirt leidenschaftlich um über 30 schottische Hochlandrinder, 35 Hektar Grünland und einen Hund. Der Familie ist es dabei besonders wichtig, dass ihre Rinder in ganzjähriger Freilandhaltung leben und nicht im Stall.

Hat Patrick Romer einen Instagram-Account?

Patrick Romer führt einen verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform hat der Landwirt derzeit rund 125.000 Followerinnen und Follower (Stand: Januar 2026), denen er sowohl Einblicke in sein Privat- als auch in sein Berufsleben gewährt.

Wie hoch ist das Vermögen von Patrick Romer?

Wie viel prominente Persönlichkeiten verdienen, ist für viele Fans von großem Interesse. Über das Vermögen von Patrick Romer ist jedoch nichts öffentlich bekannt.