Dschungelcamp 2026: Wer ist Patrick Romer?

Patrick Romer ist Kandidat im „Dschungelcamp“ 2026. Doch wer ist er eigentlich und woher kennt man ihn? Die wichtigsten Infos gibt’s hier im Porträt.
Patrick Romer ist ein Reality-TV-Darsteller, der 2020 durch seine Teilnahme an der Datingshow „Bauer sucht Frau“ bekannt wurde. Mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer, die er dort kennenlernte, war er später in weiteren Formaten zu sehen.
In diesem Jahr wagt er ein neues Abenteuer und nimmt an der 19. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teil.