RTL kürte im „Dschungelcamp“ bisher 18 Sieger und Siegerinnen sowie eine Dschungel-Legende. Wer hat gewonnen? Alle Dschungelköniginnen und -könige im Überblick.

Das „Dschungelcamp“ von RTL begeistert Trash-TV-Fans bereits seit 22 Jahren. Längst hat die Show Kult-Status erreicht. Ab dem 23. Januar 2026 kämpfen in der 19. Staffel neue Stars und Sternchen um die begehrte Dschungelkrone.

Seit 2004 wurden 18 Gewinnerinnen bzw. Gewinner gekürt – von denen übrigens nicht alle ein Preisgeld erhalten haben. Zudem wurde in der Jubiläumsstaffel die „Legende des Dschungels“ gekrönt. Wir verraten euch, wer die bisherigen Dschungelkönige und Dschungelköniginnen waren.

In den regulären Staffeln der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ wurden bislang 18 Gewinnerinnen und Gewinner gekürt. Zehn Frauen und acht Männer durften sich über den Sieg und (teilweise) das Preisgeld freuen. Zudem gibt es eine Dschungel-Legende.

Lilly Becker (Staffel 18 – 2025)

Lilly Becker überraschte im Camp alle mit ihrem starken Willen: Absolut eisern meisterte sie noch so jede Prüfung und Herausforderung. Das wurde von den Zuschauerinnen und Zuschauern belohnt: Im Finale bekam sie die meisten Anrufe und wurde somit zur Siegerin gekürt.

Georgina Fleur (Legendenstaffel - 2024)

Nachdem Georgina Fleur in der siebten Staffel nur den sechsten Platz belegt hatte, bekam sie in der Jubiläumsstaffel im Sommer 2024 eine zweite Chance, die sie nutzte. Relativ überraschend konnte sie sich gegen ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen durchsetzen und wurde als Gewinnerin zur „Legende des Dschungels“.

Lucy Diakovska (Staffel 17 - 2024)

Sie wollte im Dschungel einen Neustart und hat diesen bekommen: Lucy Diakovska zeigte sich in der 17. Staffel von Anfang an authentisch und mit voller Ehrgeiz. Trat sie zu einer Prüfung an, zeigte sie vollen Einsatz und ergatterte jedes Mal so viele Sterne wie möglich. Dies machte sie bei den Zuschauerinnen und Zuschauern so sympathisch, dass sie am Ende mit der Dschungelkrone gekrönt wurde.

Djamila Rowe (Staffel 16 - 2023)

Ihr größter Traum ging in Erfüllung: Nachdem Djamila Rowe bereits vergeblich in der „Dschungelshow“ um ein Ticket gekämpft hatte, war sie 2023 schließlich als Ersatz in den Cast der 16. Staffel nachgerückt. Im Camp zeigte sie sich zweieinhalb Wochen lang offen und authentisch. Dafür bekam sie am Ende die Dschungelkrone.

Filip Pavlovic (Staffel 15 - 2022)

Sein Titel ist bis dato einzigartig, denn Filip Pavlovic ist der einzige Dschungelkönig, der in Südafrika gekürt wurde. Dort fand die Show 2022 Corona–bedingt statt. Seine Dschungelprüfung-Bilanz: In sechs Prüfungen holte er 36 von 44 möglichen Sternen.

Prince Damien (Staffel 14 - 2020)

Im Jahr 2020, bevor das „Dschungelcamp“ coronabedingt pausieren musste, gewann Prince Damien. Der Sänger wurde zum Dschungelkönig der 14. Staffel gewählt.

Evelyn Burdecki (Staffel 13 - 2019)

Die Dschungelkönigin der 13. Staffel hieß Evelyn Burdecki. Das Reality-Sternchen gewann im Finale vor Felix van Deventer und Peter Orloff.

Jenny Frankhauser (Staffel 12 - 2018)

Die Halbschwester von Daniela Katzenberger nahm 2018 an der zwölften Staffel teil. Im Finale setzte sich Jenny Frankhauser dann gegen Daniele Negroni und Tina York durch.

Marc Terenzi (Staffel 12 - 2018)

In der elften Staffel wurde aus dem Dschungelkönig sozusagen ein „Jungle King“: Der US-amerikanische Sänger Marc Terenzi gewann Staffel 11.

Menderes Bagci (Staffel 10 - 2016)

Der DSDS-Kult-Kandidat wurde 2016 zum absoluten Fan-Liebling und sicherte sich so den Sieg. Menderes Bagci setzte sich im Finale gegen Sophia Wollersheim und Thorsten Legat durch.

Maren Gilzer (Staffel 9 - 2015)

Die fünfte Frau auf dem Dschungelthron hieß Maren Gilzer. Die Schauspielerin gewann Staffel 9 vor Jörn Schlönvoigt und Tanja Tischewitsch.

Melanie Müller (Staffel 8 - 2014)

Melanie Müller nahm 2014 an der achten Staffel des Formats teil. Im Finale setzte sie sich gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch.

Joey Heindle (Staffel 7 - 2013)

Joey Heindle wurde einst durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Während es in der Castingshow nur für Platz 5 langte, wurde er 2013 zum Dschungelkönig von Staffel 7 gewählt.

Brigitte Nielsen (Staffel 6 - 2012)

Das dänische Model Brigitte Nielsen gewann das „Dschungelcamp“ 2012 – und das, obwohl sie eine verhältnismäßig langweilige Kandidatin war. Zudem soll sie damals die höchste Gage erhalten haben.

Peer Kusmagk (Staffel 5 - 2011)

Der Schauspieler Peer Kusmagk wurde Dschungelkönig 2011. Er setzte sich im Finale gegen Katy Karrenbauer und Thomas Rupprath durch.

Ingrid van Bergen (Staffel 4 - 2009)

Die zweite Frau, die den Dschungelthron bestieg, war Ingrid van Bergen. Sie sagte damals im „Bild“-Interview rückblickend: „Das Camp war eine Herausforderung, die leicht zu überwinden war. Alles, was ich gemacht habe, war nicht gefährlich oder lebensbedrohlich.“

Ross Antony (Staffel 3 - 2008)

Sänger Ross Antony nahm an der dritten Staffel teil und gewann diese am Ende vor Michaela Schaffrath und Bata Illic.

Désirée Nick (Staffel 2 - 2004)

Die Dschungelnatter, wie Désirée Nick genannt wurde, holte sich als erste Frau den Titel Dschungelkönigin. Sie setzte sich im Finale der Herbst-Staffel gegen Willi Herren und Isabel Varell durch.

Costa Cordalis (Staffel 1 - 2004)

Der mittlerweile verstorbene Costa Cordalis gewann die erste Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ im Jahr 2004.