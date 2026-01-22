RTL kürte im „Dschungelcamp“ bisher 18 Sieger und Siegerinnen sowie eine Dschungel-Legende. Wer hat gewonnen? Alle Dschungelköniginnen und -könige im Überblick.
Das „Dschungelcamp“ von RTL begeistert Trash-TV-Fans bereits seit 22 Jahren. Längst hat die Show Kult-Status erreicht. Ab dem 23. Januar 2026 kämpfen in der 19. Staffel neue Stars und Sternchen um die begehrte Dschungelkrone.
Seit 2004 wurden 18 Gewinnerinnen bzw. Gewinner gekürt – von denen übrigens nicht alle ein Preisgeld erhalten haben. Zudem wurde in der Jubiläumsstaffel die „Legende des Dschungels“ gekrönt. Wir verraten euch, wer die bisherigen Dschungelkönige und Dschungelköniginnen waren.