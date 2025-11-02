Dschungelcamp 2026: Sänger Vincent Gross in der nächsten Staffel?

So langsam steht der neue Kader für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Auch der Sänger Vincent Gross könnte laut neuester Spekulationen ins kommende Dschungelcamp ziehen.

In nicht mehr allzu ferner Zukunft schickt RTL wieder Promis ins Dschungelcamp. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung zu den kommenden Kandidatinnen und Kandidaten, doch wie in jedem Jahr ranken sich vorab zahlreiche Gerüchte um Stars, die diesmal dabei sein könnten. Jetzt fällt ein neuer Name: Vincent Gross (29).

Gehe es nach den Köpfen hinter "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", soll der Sänger Anfang kommenden Jahres mit in den TV-Dschungel gehen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Der Sender wollte die mögliche Personalie demnach allerdings nicht bestätigen. "Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart", wird eine Sprecherin von RTL zitiert.

Vincent Gross im Dschungel? Anna-Carina Woitschack könnte Tipps geben

Sollte Gross tatsächlich ins Dschungelcamp einziehen, könnte er davor einige Tipps von einer guten Freundin einholen. Mit der Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) hat er schon an "Die Verräter" teilgenommen und die RTL-Show auch gewonnen. Woitschack war Anfang dieses Jahres auch in der derzeit noch aktuellsten Staffel des Dschungelcamps zu sehen.

Im August verriet die Sängerin der Nachrichtenagentur spot on news, dass der TV-Dschungel sie sehr geprägt hat. Die Show sei "eines der größten Abenteuer meines Lebens" gewesen, sagte sie. "Man verzichtet dort 16 Tage lang auf vieles, was im Alltag selbstverständlich ist: gutes Essen, genügend zu trinken, den Kontakt zu den Liebsten. Dazu kommen Kälte, Nässe, Schlafentzug und die psychische Belastung. Diese Erfahrung hat mir noch einmal deutlich gemacht, wie viel man eigentlich schaffen kann, wenn man muss."

Die komplette Riege der Promis, die im Januar nach Australien ins Dschungelcamp reisen, wird RTL vermutlich erst kurz vor Start der neuen Staffel offiziell enthüllen. Spekuliert wurde bisher unter anderem schon über Simone Ballack, Samira Yavuz, Eva Benetatou, Calvin Kleinen, Lennart Borchert, Hardy Krüger Jr. und Gil Ofarim.