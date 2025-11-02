Dschungelcamp 2026: Sänger Vincent Gross in der nächsten Staffel?

So langsam steht der neue Kader für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Auch der Sänger Vincent Gross könnte laut neuester Spekulationen ins kommende Dschungelcamp ziehen.
In nicht mehr allzu ferner Zukunft schickt RTL wieder Promis ins Dschungelcamp. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung zu den kommenden Kandidatinnen und Kandidaten, doch wie in jedem Jahr ranken sich vorab zahlreiche Gerüchte um Stars, die diesmal dabei sein könnten. Jetzt fällt ein neuer Name: Vincent Gross (29).