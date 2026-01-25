Dschungelcamp 2026: RTL verkürzt Ausstrahlung drastisch

Die Fans von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ müssen sich am Sonntag, 25. Januar 2026, auf eine deutlich kürzere Sendezeit als gewohnt einstellen. Hier erfahrt ihr, was dahintersteckt.

TV-Deutschland blickt aktuell gespannt nach Australien: Seit Freitag läuft die beliebte Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ auf RTL. Die Fans freuen sich gerade über das Reality-Highlight des Jahres, doch schon am dritten Tag werden sie bitter enttäuscht: Die Sendezeit am Sonntag, 25. Januar 2026, wurde drastisch verkürzt!

RTL kürzt „Dschungelcamp“-Folge am Sonntag Für gewöhnlich dauern die „Dschungelcamp“-Folgen zwei bis drei Stunden. Doch an diesem Abend werden die Zuschauenden mit gerade einmal 40 Minuten abgespeist! Für die riesige Fangemeinde des Formats eine herbe Enttäuschung.

Die Ausgabe beginnt zwar regulär zur Primetime um 20:15 Uhr, doch schon um 20:55 Uhr verabschiedet sich das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Warum gibt es nur eine Mini-Sendung?

Der Sonntagabend ist ein Top-Sendeplatz. Warum strahlt RTL also ausgerechnet dann eine so stark verkürzte Folge aus? Der Grund ist Football. Direkt im Anschluss an das „Dschungelcamp“ zeigt der Sender die beiden Halbfinale der NFL-Playoffs, bei denen die Teilnehmer des diesjährigen Super Bowls ausgespielt werden.

Ab 20:55 Uhr beginnt die Berichterstattung zur Partie New England Patriots gegen Denver Broncos. Anschließend folgt das Spiel Los Angeles Rams gegen Seattle Seahawks. Die jeweiligen Gewinner treten dann am 9. Februar 2026 beim Super Bowl LX an.

Was bedeutet das für „Dschungelcamp“-Fans?

Eingefleischte „Dschungelcamp“-Fans dürften sich erinnern: Bereits im Vorjahr musste die Show einmal der NFL weichen und wurde sehr verkürzt ausgestrahlt.

Während die Hauptsendung immerhin gezeigt wurde, entfiel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ im linearen Fernsehen. Sie wurde lediglich beim Streamingdienst RTL+ veröffentlicht. Das ist auch in diesem Jahr zu erwarten.

Die gute Nachricht: Es bleibt bei einer einzigen Mini-Ausgabe. Alle anderen Folgen werden in gewohnter Länge ausgestrahlt.