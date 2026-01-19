Das Abenteuer Australien beginnt für Nicole Belstler-Boettcher mit einer unfreiwilligen Pause am Zoll. Die Dschungelcamp-Kandidatin wurde in Brisbane aus dem Verkehr gezogen - weil sie Katzenfutter für streunende Vierbeiner eingepackt hatte.

Eigentlich wollte Dschungelcamp-Kandidatin Nicole Belstler-Boettcher (62) einfach nur ihre Koffer schnappen und ins Hotel fahren. Doch daraus wurde nichts: Nach der Landung in Brisbane winkten die australischen Grenzbeamten die Schauspielerin zur Seite. In ihrem Gepäck hatten sie etwas entdeckt, das in Down Under gar nicht gern gesehen wird - Katzenfutter. Das berichtete RTL-Reporter Sebastian Klimke während der "Warm-up-Show" am Sonntagabend. Das sei bis dato die allerbeste Geschichte bisher.

Was steckt hinter der kuriosen Fracht? Die frühere "Marienhof"-Darstellerin pflegt offenbar ein liebgewonnenes Reiseritual. "Ich nehme in jeden Urlaub Katzenfutter, so Brekkies, mit und verteile die", verriet sie im Gespräch mit RTL. Normalerweise freuen sich Straßenkatzen rund um den Globus über diese Mitbringsel. Australien tickt da allerdings anders: Der Kontinent schützt sein einzigartiges Ökosystem mit knallharten Einfuhrregeln - und Tierfutter steht ganz oben auf der Verbotsliste. "Deswegen ist das Katzenfutter dann schön am Flughafen geblieben", berichtet Klimke amüsiert.

Gut gemeint, schlecht gelaufen

Welche Folgen die Kontrolle letztlich hatte, postete die Schauspielerin inzwischen in einer Instagram-Story. "Die waren aber so sweeeet an der Bordercontrol, ich musste nichts zahlen", kommentierte Belstler-Boettcher einen Ausschnitt aus der Sendung gestern. Somit durfte sie unbehelligt weiterreisen und ihr Hotelzimmer beziehen, um sich auf die kommenden Strapazen vorzubereiten.

Dabei hatte das Chaos schon in der Heimat seinen Anfang genommen. Kurz vor dem Abflug zierte ein prächtiges Veilchen das Gesicht der Kandidatin. Der Grund: ein nächtlicher Zusammenstoß mit ihrer Hündin. "Ich bin über den Hund im Dunkeln gestolpert und voll mit dem Kopf gegen die Wand geknallt", schilderte sie ihren Followern auf Instagram. Statt zu jammern, nahm sie es mit Galgenhumor: "Na, das wird ja was im Dschungel."

Turbulenter Flug

Zwischen München und Brisbane wartete dann die nächste Bewährungsprobe auf die Tochter von Schauspiel-Legende Grit Boettcher (87). Nicole Belstler-Boettcher kämpft mit Flugangst - und ausgerechnet über den Wolken wurde es richtig ungemütlich. "Der zweite Flug, der startete. [...] Und dann, Turbulenzen. [...] Da wurde es mir leicht mulmig", erzählte sie RTL. Die Maschine ruckelte so heftig, dass die Gläser an Bord wackelten.

Jetzt heißt es erst einmal durchatmen, bevor in wenigen Tagen der Startschuss fällt. Dann tauscht die Schauspielerin Hotelkomfort gegen Hängematte, Roomservice gegen Reis und Bohnen. Gemeinsam mit Konkurrenten wie Influencerin Samira Yavuz, Simone Ballack, Reality-Star Umut Tekin und Musiker Gil Ofarim stellt sie sich den Prüfungen unter den Augen von Camp-Arzt Dr. Bob.

RTL und RTL+ übertragen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab dem 23. Januar täglich live. Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) führt erneut durch die Show.