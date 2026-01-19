Das Abenteuer Australien beginnt für Nicole Belstler-Boettcher mit einer unfreiwilligen Pause am Zoll. Die Dschungelcamp-Kandidatin wurde in Brisbane aus dem Verkehr gezogen - weil sie Katzenfutter für streunende Vierbeiner eingepackt hatte.
Eigentlich wollte Dschungelcamp-Kandidatin Nicole Belstler-Boettcher (62) einfach nur ihre Koffer schnappen und ins Hotel fahren. Doch daraus wurde nichts: Nach der Landung in Brisbane winkten die australischen Grenzbeamten die Schauspielerin zur Seite. In ihrem Gepäck hatten sie etwas entdeckt, das in Down Under gar nicht gern gesehen wird - Katzenfutter. Das berichtete RTL-Reporter Sebastian Klimke während der "Warm-up-Show" am Sonntagabend. Das sei bis dato die allerbeste Geschichte bisher.