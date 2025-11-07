Dschungelcamp 2026: Ist auch Mirja du Mont dabei?

In wenigen Wochen ist schon wieder Jahreswechsel. Damit ist es auch nicht mehr lange hin bis zur nächsten Dschungelcamp-Staffel. Spekulationen zufolge soll Mirja du Mont bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitmachen.
Der eine oder andere Promi wird in wenigen Wochen im TV wohl wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" rufen. Schon seit einer Weile gibt es zahlreiche Gerüchte um die Stars, die Anfang 2026 ins Dschungelcamp ziehen werden. Auch Schauspielerin Mirja du Mont (49) soll bei der Show mitmachen, wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben möchte.