Dschungelcamp 2026: Ist auch Mirja du Mont dabei?

In wenigen Wochen ist schon wieder Jahreswechsel. Damit ist es auch nicht mehr lange hin bis zur nächsten Dschungelcamp-Staffel. Spekulationen zufolge soll Mirja du Mont bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitmachen.

Der eine oder andere Promi wird in wenigen Wochen im TV wohl wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" rufen. Schon seit einer Weile gibt es zahlreiche Gerüchte um die Stars, die Anfang 2026 ins Dschungelcamp ziehen werden. Auch Schauspielerin Mirja du Mont (49) soll bei der Show mitmachen, wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben möchte.

Dem Bericht zufolge verhandle Mirja du Mont derzeit mit RTL und der Produktionsfirma. Eine Sprecherin des Senders habe allerdings erklärt, dass man sich nicht zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wolle. Reality-Erfahrung würde Schauspielerin und Model du Mont mitbringen, sie war etwa bereits Kandidatin bei "Die Alm" und "Die Verräter". Bekannt wurde sie einst unter anderem als "Playboy"-Model und als Ehefrau des Schauspielers Sky du Mont (78). Die beiden gehen allerdings seit bald zehn Jahren getrennte Wege.

Diese Stars sollen ebenfalls dabei sein

Erst vor wenigen Tagen hatte ebenfalls die Tageszeitung berichtet, dass auch Sänger Vincent Gross (29) dabei sein soll, wenn es nach den Köpfen hinter "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gehe. Auch diese mögliche Personalie wurde vom Sender nicht offiziell bestätigt. Sollte er in den TV-Dschungel gehen, könnte er sich Tipps von einer guten Freundin einholen. Mit der Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) hat er - ebenso wie du Mont - an "Die Verräter" teilgenommen. Woitschack war Anfang dieses Jahres im Dschungelcamp.

Die Promi-Riege, die im Januar nach Australien reist, um an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilzunehmen, wird der Sender vermutlich erst kurz vor Start der neuen Staffel offiziell verkünden. Aber wer könnte noch dabei sein? Spekulationen gab es bisher bereits etwa über Simone Ballack, Samira Yavuz, Eva Benetatou, Calvin Kleinen, Lennart Borchert, Hardy Krüger Jr. und Gil Ofarim.