Dschungelcamp 2026: Diese Gewinner bekamen kein Preisgeld
Das "Dschungelcamp" geht 2016 in die 19. Staffel. Foto: RTL

Seit 2004 kürte RTL 18 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige. Aber nicht alle Siegerinnen und Sieger durften sich über ein Preisgeld freuen.

Bereits seit 22 Jahren sorgt das „Dschungelcamp“ von RTL für große Unterhaltung. In jeder Staffel wagen sich neue Stars und Sternchen in den australischen Busch, wo sie um die begehrte Dschungelkrone kämpfen. Auch in Staffel 19 treten zwölf Promis das Abenteuer an und hoffen auf den Sieg – und natürlich auch das Preisgeld.
Bisher wurden zehn Dschungelköniginnen und acht Dschungelkönige gekürt. Doch nicht alle von ihnen durften sich über den Gewinn von 100.000 Euro freuen!

 

Evelyn Burdecki war die erste Gewinnerin von 100.000 Euro

Warum ging ein Großteil der bisherigen Siegerinnen und Sieger leer aus? Die Antwort ist tatsächlich recht simpel: Erst in der 13. Staffel wurde eine Siegprämie eingeführt. Somit war Evelyn Burdecki im Jahr 2019 die erste Dschungelkönigin, die sich neben dem Titel auch über 100.000 Euro freuen durfte.
Das Preisgeld nahmen nach ihr bislang noch Prince Damien, Filip Pavlovic, Djamila Rowe, Lucy Diakovska und zuletzt Lilly Becker mit nach Hause. In der Jubiläumsstaffel „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ im Sommer 2024 durfte sich Georgina Fleur nicht nur über die Legenden-Krone, sondern auch über den Gewinn freuen.
Die anderen zwölf Promis, die es jeweils auf Platz 1 geschafft haben, gingen dagegen noch leer aus: Costa Cordalis, Désirée Nick, Ross Antony, Ingrid van Bergen, Peer Kusmagk, Brigitte Nielsen, Joey Heindle, Melanie Müller, Maren Gilzer, Menderes Bağcı, Marc Terenzi und Jenny Frankhauser.

„Dschungelcamp“ läuft zum 19. Mal auf RTL

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ läuft ab dem 23. Januar 2026 wieder knapp zweieinhalb Wochen auf RTL. Nachdem der Sender die Realityshow im Vorjahr erstmals komplett zur besten Sendezeit ausgestrahlt hatte, dürfen sich die Fans auch in diesem Jahr wieder über Primetime-Ausgaben freuen. 

 