Dschungelcamp 2026: Diese Gewinner bekamen kein Preisgeld

Bereits seit 22 Jahren sorgt das „Dschungelcamp“ von RTL für große Unterhaltung. In jeder Staffel wagen sich neue Stars und Sternchen in den australischen Busch, wo sie um die begehrte Dschungelkrone kämpfen. Auch in Staffel 19 treten zwölf Promis das Abenteuer an und hoffen auf den Sieg – und natürlich auch das Preisgeld.

Bisher wurden zehn Dschungelköniginnen und acht Dschungelkönige gekürt. Doch nicht alle von ihnen durften sich über den Gewinn von 100.000 Euro freuen!