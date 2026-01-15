Dschungelcamp 2026: Diese Begleitpersonen unterstützen die Stars

Vom 23. Januar an kämpfen zwölf Prominente im australischen Dschungel um die Krone. Doch bis zum Einzug ins Camp und während der Show müssen sie nicht alleine durch: Auch 2026 dürfen die Kandidaten wieder Begleitpersonen mitnehmen - hier ein Überblick.
Der lange Flug ans andere Ende der Welt, die Nervosität vor dem ersten Dschungel-Tag, die Anspannung während der Show - all das müssen die Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps nicht allein durchstehen. Wie in den vergangenen Jahren dürfen die Camper wieder Begleitpersonen mit nach Australien nehmen. Und die Liste der Unterstützer liest sich in diesem Jahr besonders spannend - RTL hat sie nun veröffentlicht.