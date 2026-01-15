Dschungelcamp 2026: Diese Begleitpersonen unterstützen die Stars

Vom 23. Januar an kämpfen zwölf Prominente im australischen Dschungel um die Krone. Doch bis zum Einzug ins Camp und während der Show müssen sie nicht alleine durch: Auch 2026 dürfen die Kandidaten wieder Begleitpersonen mitnehmen - hier ein Überblick.

Der lange Flug ans andere Ende der Welt, die Nervosität vor dem ersten Dschungel-Tag, die Anspannung während der Show - all das müssen die Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps nicht allein durchstehen. Wie in den vergangenen Jahren dürfen die Camper wieder Begleitpersonen mit nach Australien nehmen. Und die Liste der Unterstützer liest sich in diesem Jahr besonders spannend - RTL hat sie nun veröffentlicht.

Während manche auf ihre Ehepartner setzen, bringen andere die beste Freundin oder enge Familienmitglieder mit. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie sollen den Promis vor Ort zur Seite stehen und auf Social Media die Stellung halten.

Claudia Obert als schlagfertige Unterstützung

Ein besonderer Hingucker dürfte in diesem Jahr Eva Benetatous (33) Begleitung werden. Die 33-Jährige setzt auf Freundin Claudia Obert (64) - und die ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. "Ich weiß, dass Claudia wie eine Löwin vor mir stehen wird und ihr Bestes geben wird und euch alle unterhalten wird. Und vor allem wird sie vielleicht der ein oder anderen Situation mal den Wind aus den Segeln nehmen", erklärt Eva Benetatou laut RTL ihre Wahl.

Wenn Partner und Manager zur Stütze werden

Gleich mehrere Kandidaten setzen auf die Doppelrolle Managerin und Freundin. Samira Yavuz (32) wird von Filiz Rose begleitet, die nicht nur geschäftlich, sondern auch privat eine enge Vertraute ist. "Interviewtechnisch wird mich meine Managerin Filiz vertreten. Mit dabei sind auf jeden Fall auch meine Mutter, meine Cousine und meine zwei Kinder", so Samira Yavuz gegenüber RTL. Auch Simone Ballack (49) verlässt sich auf diese bewährte Kombination: Managerin und Freundin Birgit Fischer-Höper steht ihr zur Seite. "Meine Managerin wird mich begleiten. Sie war auch letztes Jahr mit Lilly Becker im Dschungel", erklärt die 49-Jährige.

Mirja du Mont (49) bringt ebenfalls ihren Manager mit - allerdings kennt Dominik Laux sie schon deutlich länger in einer anderen Funktion. "Ich werde meinen Manager mitnehmen. Der kennt mich nämlich seit 25 Jahren. Er war vorher schon mein Stylist. Ein guter Freund von mir", verrät die 49-Jährige.

Familienangelegenheiten und beste Freunde

Patrick Romer (30) schwärmt von seiner Begleitung: "Ich muss sagen, meine Begleitperson ist wirklich die tollste Frau, die es gibt." Seine Freundin Annelie Henze wird ihm den Rücken stärken. Auch Umut Tekin (28) setzt auf Familie - allerdings nicht auf seine Partnerin, sondern auf seinen Bruder Ercan. "Mit ihm habe ich alles durchgemacht in meiner Vergangenheit und das ist der Punkt, wo ich sage, dass mein Bruder auf jeden Fall mitkommen muss", begründet der Reality-Star seine Entscheidung.

Auch Ariel (27) hat sich für familiäre Unterstützung entschieden. "Meine Tante Özelm wird meine Begleitperson sein. Sie ist für mich wie meine Mama. Und ja, sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, neben meiner Tochter", verrät die Kandidatin über ihre Tante.

Gil Ofarim (43) wird von seinem Cousin Tzviki unterstützt. "Tzviki ist ein paar Jahre älter als ich und für mich einer der wichtigsten Menschen auf diesem Planeten", sagt der 43-Jährige über seine Begleitung. Nicole Belstler-Boettcher (62) hat ihre Freundin Gloria Viagra (59) dabei: "Ich nehme meine Freundin Gloria Viagra mit, liebe ich sehr, verlasse ich mich auch drauf. Ich muss jemanden dabei haben, wo ich weiß, es passt menschlich, passt auf mich auf und sagt was Nettes."

Stephen Dürr (51) reist mit Ehefrau Katharina und den gemeinsamen Zwillingstöchtern an. "Das wird ein Fest", freut sich der 51-Jährige auf die gemeinsame Zeit in Australien. Hardy Krüger (57) wird ebenfalls von seiner Frau Alice begleitet: "Ich nehme als Begleitung meine Frau Alice mit", bestätigt der Schauspieler kurz und knapp. Hubert Fella (58) setzt hingegen auf seinen besten Freund Patrick Kroner. "Er ist mein bester Freund zurzeit und kennt mich ziemlich gut", erklärt der Reality-TV-Star seine Wahl.

Die Show läuft ab dem 23. Januar täglich um 20:15 Uhr bei RTL und ist parallel im Livestream sowie jederzeit auf RTL+ abrufbar.