Dschungelcamp 2026: Die letzten Promis heben ab

Die angehenden Dschungelcamperinnen und Dschungelcamper starten in ihr großes Abenteuer. Eva Benetatou und Patrick Romer zählen zu den letzten Promis, die mit dem Flieger Richtung Australien abheben.
Eva Benetatou (33) hat sich auf den Weg nach Australien gemacht. Zuvor hatte die angehende Dschungelcamperin mit ihrer Begleiterin Claudia Obert (64) am Flughafen noch angestoßen, wie ein Videoclip zeigt. "Eva, ich bin aufgeregt für dich. Ich wünsche dir, dass du da richtig fett abschneidest. Ich hoffe, dass alle meine Fans jetzt auch Fans für dich sind", sagte Obert in dem Clip und erklärte, dass Benetatou "wie eine Schwester" für sie sei.