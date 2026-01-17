Dschungelcamp 2026: Die letzten Promis heben ab

Die angehenden Dschungelcamperinnen und Dschungelcamper starten in ihr großes Abenteuer. Eva Benetatou und Patrick Romer zählen zu den letzten Promis, die mit dem Flieger Richtung Australien abheben.

Eva Benetatou (33) hat sich auf den Weg nach Australien gemacht. Zuvor hatte die angehende Dschungelcamperin mit ihrer Begleiterin Claudia Obert (64) am Flughafen noch angestoßen, wie ein Videoclip zeigt. "Eva, ich bin aufgeregt für dich. Ich wünsche dir, dass du da richtig fett abschneidest. Ich hoffe, dass alle meine Fans jetzt auch Fans für dich sind", sagte Obert in dem Clip und erklärte, dass Benetatou "wie eine Schwester" für sie sei.

Auch "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer (30) machte sich auf den Weg. In einer Instagram-Story lieferte er Einblicke von seinem Platz im Flieger. Neben ihm hat seine Freundin Annelie Henze Platz genommen, sie ist seine offizielle Begleitperson. Laut RTL werden auch Mirja du Mont, Ariel, Umut Tekin und Stephen Dürr an diesem Samstag in das Dschungel-Abenteuer starten. Sie sind dann die letzten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Promis, die Down Under erwartet werden.

Die ersten Dschungelcamper sind schon gelandet

Andere Mitcamperinnen und Mitcamper sind bereits in Australien gelandet, darunter laut RTL Simone Ballack (49) in Begleitung von Managerin und Freundin Birgit Fischer-Höper und Hubert Fella (58), der mit seinem besten Freund Patrick Kroner angereist ist und während der Reise seinen Geburtstag am 15. Januar gefeiert hat. "Ich bin topfit hier angekommen", beschreibt Fella seinen angenehmen Trip. Für Ballack war die Reise eine besondere Herausforderung: "Für das, dass ich Flugangst habe, war es, sagen wir mal den Umständen entsprechend in Ordnung." Sie habe sich viel abgelenkt, viel gegessen und viel herumgewurstelt.

Zum diesjährigen Dschungelcamp-Cast gehören auch Samira Yavuz, Gil Ofarim, Nicole Belstler-Boettcher und Hardy Krüger.

Die neue Staffel läuft ab dem 23. Januar täglich um 20:15 Uhr bei RTL und ist parallel im Livestream sowie jederzeit auf RTL+ abrufbar. Das Finale der neuen Dschungelcamp-Staffel ist für den 8. Februar angesetzt.