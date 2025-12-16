Dschungelcamp 2026: Der Starttermin steht fest

Dschungel-Fans können sich freuen: RTL hat den offiziellen Starttermin für die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bekannt gegeben. Zudem kündigt der Sender rund um das Dschungelcamp so viele Begleitshows wie nie zuvor an.
Der Countdown läuft: Am Freitag, dem 23. Januar 2026, fällt der Startschuss für die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Wie RTL bekannt gibt, flimmert die Erfolgsshow wieder täglich um 20:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel über die Bildschirme (auch auf RTL+). Das große Finale steigt dann am Sonntag, dem 8. Februar.