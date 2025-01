Dschungelcamp 2025: Zum Auftakt muss Camp evakuiert werden - Frostige Distanz zwieschen Kandidatinnen

Die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am Freitag in die 18. Staffel gestartet. Auf die Promis warteten der nervenaufreibende Dschungelcamp-Einzug und eine erste Essensprüfung mit Würge-Gefahr.

Das Dschungelcamp wird volljährig: Die 18. Staffel des Reality-Urgesteins startete am Freitagabend bei RTL (auch bei RTL+). Wie gewohnt blickte die Premierenausgabe auf den bereits zuvor erfolgten Einzug der Kandidatinnen und Kandidaten ins Camp. Doch vor dem ersten Probeliegen auf den Feldbetten und dem ersten Lagerfeuer mussten sich die Promis noch in Challenges beweisen, bei denen es nass und schwindelerregend hoch wurde. Auch als frischgebackene Camper wurde es ihnen anschließend nicht langweilig - die allseits gefürchtete Essensprüfung stand auf dem Programm.

"Ex von"-Verweigerin, "GZSZ"-Stars und Promi-Legenden

Schluss mit Urlaub: Unsanft wurde die erste Promi-Gruppe von den Rangern aus dem australischen Hotel und rein ins Dschungel-Abenteuer eskortiert. Dazu gehörte Model Lilly Becker (48), die sich als Ex-Frau von "Legende" Boris Becker (57) vorstellte, mit dem sie "gute und schlechte Zeiten" erlebt habe und jetzt abseits der Schlagzeilen die "echte Lilly" zeigen will. "Der Alte"-Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) machte seinen Mitcampern bei seiner Vorstellung bereits eine Ansage: "Ich bin alt, ich bin schwul, ich bin Ossi, ich gewinne das Ding." Reality-Ikone Yeliz Koç (31) hat laut eigenen Angaben keine Lust mehr auf Datingformate und freut sich auf den Dschungel, in dem es jetzt nur um sie gehen soll und in den sie mit einer knallpinken "Urinella" für das Pinkeln im Stehen reiste.

Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (67), der am 25. Januar und damit im Camp Geburtstag feiert, will als "rheinische Frohnatur" die Dschungelkrone holen. Moderatorin, Autorin, Influencerin, Mutter und Ex-"GZSZ"-Darstellerin Nina Bott (47) hofft auf die Voting-Stimmen der Fans der RTL-Daily. Auf die hofft auch der aktuelle "GZSZ"-Darsteller Timur Ülker (35), der sich in der Vorstellung als eitel bezeichnet und mit Haarspray in den Dschungel will, zudem verlobt und zweifacher Vater und damit nicht mehr zu haben ist.

Die erste Gruppe trat auf dem Weg ins Camp sogleich zu einer Prüfung an. Auf einem Seil aufgefädelte Sterne galt es über einen 200 Meter langen See mit sechs Hindernissen bis zu einem Sternenbaum zu transportieren. Alle sechs Promis waren erfolgreich und nahmen die sechs Sterne mit zum Einzug.

Erste Gruppen-Fehde

Noch fehlten sechs Konkurrenten. Sportkommentator Jörg Dahlmann (66), der für sein loses Mundwerk bekannt ist, gerne auch Mal Scherze ausreizt und seine folgliche Sky-Entlassung heute als "Sauerei" empfindet, gehört ebenso zur Truppe wie Reality-Star und frischgebackener Vater Maurice Dziwak (26, unter anderem "Das Sommerhaus der Stars"), auch bekannt als "der Löwe", der als "König der Wildnis" nach Deutschland zurückkehren will. Die Musikerin Edith Stehfest (29) steht nach der Dschungelcamp-Teilnahme ihres Mannes Eric Stehfest (35) "unter Druck", genauso gut zu performen.

Mit ihr zog Schlagerstar, "DSDS"-Teilnehmerin und "Die Verräter"-Kandidatin Anna-Carina Woitschack (32) ein, hinter der "viel mehr steckt" als die Ex von Stefan Mross (49). Über diesen wolle sie deshalb auch nicht sprechen. "Es reicht ja schon, dass er immer was sagt", teilte sie gleich zum Start einen Seitenhieb aus. Einen Mross-Spruch hatte auch Reality-Dauergast Sam Dylan (33) beim ersten Kennenlernen auf Lager. Mit seiner spitzen Zunge hat er vielleicht auch noch etwas mit "Sommerhaus"-Kollegin und Reality-Sternchen Alessia Herren (23), Tochter des verstorbenen Dschungelcampers Willi Herren (1975-2021), im Camp "zu klären". Frostige Distanz herrschte bei den beiden "Sommerhaus"-Rivalen dann schon Mal bei dem ersten Aufeinandertreffen.

Gruppe zwei war beim anschließenden Sternesammeln weniger erfolgreich. Den Sprung von einem 50 Meter hohen Bungee-Turm trauten sich nicht alle Promis zu. Bei Anna-Carina Woitschack flossen die Tränen vor Angst, sie musste zitternd abbrechen. Auf der Plattform zeigten auch Alessia Herren und Sam Dylan Nerven, es blieb bei drei ersprungenen Sternen von Edith, Maurice und Jörg.

Die erste, sehr harmonische Gruppe durfte auch als erste ins Camp. Lilly Becker schritt sofort zur Tat und suchte sich gleich ein Bett aus. "Das ist der Dschungel", zeigte sie kein Erbarmen und steckte damit die anderen Camper an. Bei der großen Camp-Vereinigung aller Promis wurde es dann auch etwas hitzig. Denn Sam Dylan hatte gar keine Lust darauf, auf den letzten freien Plätzen "auf dem Boden zu schlafen". Auch Maurice, Alessia und Jörg waren unzufrieden über den Egoismus der anderen. Jürgen Hingsen, laut Timur Ülker "eine Maschine", wurde von den Co-Campern schnell zum ersten Campchef ernannt. Doch die Verteilung der Betten oder die Organisation der Nachtwache kümmerten die schlafende Sport-Legende herzlich wenig.

Dafür zeigte die nächste Teamchefin Nina Bott Motivation und ihr Organisationstalent und brachte Ordnung ins Camp. Eine Spannung baute sich dann jedoch auch noch zwischen Edith und Jörg auf. Denn der Kommentator möchte gehört haben, dass Edith von ihrem "Ex-Mann" gesprochen habe, worauf Edith empfindlich reagiert. Denn sie ist weiter glücklich mit ihrem Mann und will nicht, dass so etwas wie Jörgs Aussage in die Schlagzeilen gerät. Ob da das letzte Wort schon gesprochen ist?

Nichts für schwache Mägen

Nicht nur von Wetterkapriolen, die zu einer kurzzeitigen Evakuierung des Camps führten, oder den ersten nächtlichen Begegnungen mit lebenden Krabbeltieren wurden die Stars zum Einstand überrascht, sondern auch mit einem tierischen Menü. Bei der Gruppen-Dschungelprüfung "Bährufs-Bähratung" wurde jedem Star ein Beruf mit einer entsprechenden Essens-Akte aufgebrummt, die verputzt werden musste.

Dazu gehörten wie immer fragwürdige Leckereien wie Bullenlippe, Schafshirn oder Schweine-Herz. Einige Stars hatten mit der kulinarischen Challenge zu kämpfen, versuchten aber zumindest ihr Glück. Für viel Gelächter und mitfühlendes Gewürge bei Nina Bott sorgte etwa Sam Dylans erfolgloser Versuch, sich die Bullenlippe einzuverleiben. Lilly Becker spuckte ihre Skorpione wieder aus, eine Seegurke war zu viel für Alessia und ein Krokodil-Penis wurde Yeliz zu zäh. Anna-Carina scheiterte an Ziegenaugen, Nina an pürierter Enten-Zunge. Jürgen Hingsen verweigerte, zum Unmut seiner Camp-Truppe, sein Menü (Kamel-Lunge) gleich ganz. Letztlich konnten nur Edith, Timur und Jörg ihre Aufgaben meistern.

Am Ende musste noch eine Frage geklärt werden: Wer tritt zur ersten Einzel-Dschungelprüfung an? Die Zuschauer übernahmen per Voting die Auswahl und entschieden sich für Sam Dylan. Auch in den kommenden Tagen wird das Dschungelcamp zur RTL-Primetime gezeigt.