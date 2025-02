Nachdem gestern Abend die Dschungelkönigin 2025 gekrönt wurde, steht noch ein Wiedersehen mit allen Teilnehmern aus. Alle Infos im Überblick.

Wann kommt das Wiedersehen vom Dschungelcamp 2025?

Gute Nachrichten für alle Dschungelcamp-Fans! Das große Wiedersehen wird in zwei Teilen ausgestrahlt: Am heutigen Montag, den 10. Februar 2025, läuft um 20:15 Uhr „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen“ auf RTL.

Der 2. Teil der Reunion wird dann am Sonntag, den 23. Februar 2025, unter dem Titel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ ebenfalls um 20:15 Uhr auf RTL gesendet.

Wer hat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ 2025 gewonnen?

Lilly Becker hat die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2025 gewonnen. Im Finale setzte sie sich gegen Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren durch. Nach ihrer Krönung wurde sie von ihrem Sohn Amadeus überrascht, und die beiden teilten einen emotionalen Moment im Camp.

Wo kann man die Wiederholungen vom Dschungelcamp schauen?

Die Staffeln 5 bis 18 von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sind in der Mediathek von RTL+ verfügbar. Hier geht’s direkt zum Angebot:

ANZEIGE

Lesen Sie auch: Hier wird das Dschungelcamp gedreht

Um was geht es beim Dschungelcamp?

Die Kandidaten ziehen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in ein abgelegenes Camp in Australien und müssen dort unter einfachen Bedingungen über mehrere Wochen hinweg zusammenleben.

Im Mittelpunkt stehen tägliche „Dschungelprüfungen“, bei denen die Teilnehmer Aufgaben meistern müssen, um Essen für das Camp zu gewinnen. Diese Prüfungen erfordern oft Mut und Überwindung, da sie mit unangenehmen oder ekelhaften Herausforderungen wie dem Umgang mit Insekten, Schlangen oder dem Essen ungewöhnlicher Speisen verbunden sind.

Das Publikum kann per Telefonvoting abstimmen, welcher Kandidat das Camp verlassen muss. Am Ende wird der „Dschungelkönig“ oder die „Dschungelkönigin“ gekürt. Die Show kombiniert Unterhaltung, Konflikte und persönliche Geschichten der Kandidaten und sorgt regelmäßig für hohe Einschaltquoten und Diskussionen in den Medien.