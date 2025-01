Wie lange geht Dschungelcamp?

, aktualisiert am 26.01.2025 - 13:23 Uhr

1 Die Teilnehmer der 18. Staffel der RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ( v. l. n. r.): Timur Ülker, Yeliz Koc, Pierre Sanoussi-Bliss, Alessia Herren, Lilly Becker, Nina Bott, Sam Dylan, Edith Stehfest, Jörg Dahlmann, Anna-Carina Woitschack, Maurice Dziwak, Jürgen Hingsen. Foto: dpa/Boris Breuer

Am 24. Januar 2024 hat die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ begonnen. Alles rund um die weiteren Sendetermine und die Kandidaten.











Am Freitag, den 24. Januar 2025 sind wieder 12 mehr oder weniger bekannte Promis, Reality-Stars, Models und Sänger in das legendäre Dschungelcamp in Australien eingezogen. Dort stellen sie sich 16 Tage lang ekelerregenden Dschungelprüfungen, den alltäglichen Hürden des Dschungels und den unterhaltsamen Diskussionen mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten – alle mit dem Ziel: Dschungelkönig 2025 zu werden und das Preisgeld von 100.000 Euro zu kassieren.