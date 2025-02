Das Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, auch bekannt als das Dschungelcamp, ist jedes Jahr ein Highlight der beliebten Reality-Show. Dabei wird der neue Dschungelkönig gekrönt. Auch dieses Jahr dauert es nicht mehr lange, bis die Zuschauer den Gewinner auswählen. Alle Infos im Überblick.

Wann ist das Finale von Dschungelcamp 2025?

Das große Finale und den Kampf um die Dschungelkrone können Sie in der 17. Folge am Sonntag, den 9. Februar 2025, um 20:15 Uhr bei RTL und parallel im Livestream bei RTL+ schauen.

Dschungelcamp 2025: Die Sendetermine im Überblick

Seit Freitag, den 24. Januar 2025, und bis zum Finale läuft „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr bei RTL und bei RTL+ im Livestream. Hier geht’s direkt zur Show auf RTL+:

Wo wird das Dschungelcamp gedreht?

Aufgenommen wird die Show in Australien. Genaueres zum Drehort lesen Sie hier: Hier wird „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gedreht.

Wer ist beim Dschungelcamp 2025 mit dabei?

Lilly Becker, 48 Jahre alt, Model

Maurice Dziwak, 26 Jahre alt, RealityTV-Persönlichkeit

Alessia Herren, 22 Jahre alt, RealityTV-Persönlichkeit

Timur Ülker, 35 Jahre alt, Schauspieler

Nina Bott, 47 Jahre alt, Schauspielerin und Moderatorin

Edith Stehfest, 29 Jahre alt, Musikerin

AnnaCarina Woitschack, 32 Jahre alt, Schlagersängerin

Yeliz Koc, 31 Jahre alt, RealityTV-Persönlichkeit

Sam Dylan, 33 Jahre alt, RealityTV-Persönlichkeit

Pierre SanoussiBliss, 62 Jahre alt, Schauspieler

Jörg Dahlmann, 65 Jahre alt, Sportkommentator

Jürgen Hingsen, 66 Jahre alt, ExProfisportler

Darum geht es bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (auch bekannt als das Dschungelcamp) handelt es sich um eine Reality-Show, in der mehrere Prominente für rund zwei Wochen in einem abgelegenen Camp in Australien (oder gelegentlich in anderen Ländern) leben. Während dieser Zeit müssen sie ohne jeglichen Luxus auskommen und in verschiedenen Challenges bestehen. Dabei geht es oft um Mutproben und Ekel-Prüfungen, in denen sie beispielsweise mit Insekten, Reptilien oder ungewöhnlichen Essensaufgaben konfrontiert werden. Die Kandidaten kämpfen darum, durch Zuschauerabstimmungen weiterzukommen und schließlich „Dschungelkönig“ oder „Dschungelkönigin“ zu werden. Die Zuschauer bestimmen zudem, wer an den täglichen Dschungelprüfungen teilnehmen muss. Die Prominenten, die diese Prüfungen erfolgreich bestehen, erspielen Essen für das Camp. Wer versagt, muss mit knappen Essensrationen wie Reis und Bohnen auskommen.