Dschungelcamp 2025: Lilly Becker, Maurice Dziwak & Co.

Der Privatsender RTL hüllte sich zu den Kandidatinnen und Kandidaten der kommenden Ausgabe seines Quotenhits Dschungelcamp lange in Schweigen. Inzwischen sickern aber immer mehr Namen von Teilnehmern durch oder werden offiziell bekannt - kurz vor Weihnachten etwa der von Reality-TV-Star Maurice Dziwak (26).

Nach seinem Auftritt bei "Love Island" war Dziwak unter anderem bei "Are You The One – Reality Stars in Love", "Das Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars" zu sehen.

„Bild“ hatte bereits durchblicken lassen, dass Yeliz Koc, Nina Bott und Timur Ülker beim Dschungelcamp im Januar mitmachen. Entsprechende Berichte gab es auch über Lars Steinhöfel und Lars Tönsfeuerborn.

Lilly Becker & Co.: Mögliche Dschungelcamp-Kandidaten 2025

Lilly Becker (48) - Ex-Frau von Tennisstar Boris Becker

Yeliz Koc (30) - Reality-TV-Teilnehmerin, bekannt aus „Der Bachelor“, Ex-Partnerin von Jimi Blue Ochsenknecht, mit dem sie eine Tochter hat.

Nina Bott (45) - Schauspielerin, bekannt aus GZSZ, Moderatorin und vierfache Mutter. War in vielen TV-Produktionen zu sehen.

Timur Ülker (34) - Schauspieler bei GZSZ, war auch bei „Let’s Dance“ dabei. Hat türkische Wurzeln und zwei Kinder.

Lars Steinhöfel (37) - Schauspieler, bekannt aus „Unter Uns“, geouteter homosexueller Schauspieler und LGBTQ+ Aktivist.

Lars Tönsfeuerborn (33) - Podcaster und Reality-TV-Teilnehmer, wurde durch seine Beziehung mit Nicolas Puschmann („Prince Charming“) bekannt.

Maurice Dziwak (26) - Reality-TV-Sternchen (unter anderem "Das Sommerhaus der Stars")

Sommer-Dschungelcamp 2025

Deutlicher wurde RTL hingegen in Bezug auf eine erneute Sommerausgabe von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ (kurz: IBES), die in diesem Jahr im August ausgestrahlt wurde. Mit einem Sommer-Dschungelcamp ist demnach 2025 nicht zu rechnen.

Eine RTL-Sprecherin: „Zum 20-jährigen Jubiläum von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ gab es mit „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ eine einmalige, nicht jährlich geplante Sommerstaffel mit Camp-Allstars. Wir schließen aber nicht aus, dass es in den Folgejahren wieder eine Sommerausgabe von IBES geben wird.

