Am fünften Tag von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ geht es hoch her: Regelbrüche, Schmuggelware und deftige Strafen führen zu Streit und Tränen.

Bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL werden Verstöße aufgedeckt, Konflikte ausgetragen und Tränchen vergossen. Wir haben die Höhepunkte der Sendung zusammengefasst.

Größter Aufreger: Zum dritten Mal in Folge hat Sam eine Dschungelprüfung abgebrochen. Lilly, die sowieso schon nicht gut auf ihn zu sprechen ist, ist wütend. Als es um die Nachtwache geht, eskaliert der Streit endgültig. Lilly brüllt Sam ein „Shut up!“ entgegen. „Shut up – Halt die Schnauze. Bei Boris Becker hat sie das vielleicht täglich gesagt und er hat dann ‚shut up’ gemacht. Aber ich mach das nicht!“, sagt Sam später ins Dschungeltelefon.

Wichtigster Gesprächsstoff: Schon fünfzig Mal haben die Campbewohner in der kurzen Zeit gegen die Regeln verstoßen. Unter anderem wurde Schmuggelware im Camp gefunden. Zur Strafe müssen alle Luxusartikel bis auf zwei abgegeben werden. Dabei offenbart Yeliz eine bisher noch unentdeckte Schmuggelware: Sie hat eine Vape ins Dschungelcamp geschmuggelt. „Ich hatte es unter meiner Slipeinlage. Ich hatte so Angst, dass diese Vape in meiner Mumu explodiert!“, sagt sie ins Dschungeltelefon.

Schlimmster Ekel-Moment: Zumindest für Sam. Als Lilly das Kommando im Camp übernimmt, teilt sie eine der beliebtesten Aufgaben Sam zu – er darf die Toilette putzen.

Nervensäge des Tages: Sam beharrt darauf, das Make-up nicht absichtlich behalten zu haben. Obwohl Zuschauende schon längst wissen, dass das gelogen ist. Die Kameras sind überall.

Emotionalster Moment: Weil Sam bei der Abgabe der Luxusartikel geschummelt und doch ein kleines bisschen Make-up behalten hat, muss sich noch ein Campbewohner von einem Luxusgut trennen. Maurice erklärt sich bereit Schnuffel, das Kuscheltier seines Sohnes, abzugeben. Am Dschungeltelefon fließen Tränen. „Es ist schwer genug für mich hier zu sein. Ich wäre so gerne bei meinem Kind“, sagt er. Und: „Tut den bitte in eine Tüte rein, damit der nicht dreckig wird!“ Damit ist Schnuffel der erste Star, der das Camp verlassen muss.

Schnuffel muss das Camp verlassen. Foto: RTL

Bester Spruch: „Wenn ich schon sehe, dass sie bei einer Ameise schreit, wie soll das in der Dschungelprüfung gehen?“, fragt Jörg im Hinblick auf Alessia.

Wer muss in die Prüfung? Lilly, Sam, Yeliz

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Lilly Becker (48, Model)

Maurice Dziwak (26, Reality-Star)

Anna-Carina Woitschack (32, Schlagersängerin)

Pierre Sanoussi-Bliss (62, Schauspieler)

Alessia Herren (23, Reality-Star)

Sam Dylan (39, Reality-Star)

Jörg Dahlmann (66, Sport-Kommentator)

Edith Stehfest (30, Musikerin)

Timur Ülker (35, Schauspieler)

Yeliz Koç (31, Reality-Star)

Jürgen Hingsen (66, ehemaliger Zehnkämpfer)

Nina Bott (47, Schauspielerin)