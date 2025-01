Dschungelcamp 2025: Ein Name im Cast stößt auf Kritik

Endlich steht fest, wer am 24. Januar im RTL-Dschungelcamp zu sehen ist. Wie kommt die am Freitag verkündete Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten bei den Fans an?

Am vergangenen Freitag (3. Januar) wurden alle diesjährigen Dschungelcamp-Stars bekannt gegeben. Am 24. Januar 2025 startet dann die 18. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die Folgen werden täglich um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt und laufen auch im Stream bei RTL+. Moderiert wird die Sendung erneut von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41). Bei Instagram wird unter dem Post der Cast-Ankündigung bereits fleißig über die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten diskutiert.

Ein Dschungelkönig hat seine Favoriten

Dschungelkönig Prince Damien (34) hat sogar schon seine Lieblinge auserkoren: "Anna und Timur sind meine Favoriten." Damit meint er Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) und "GZSZ"-Star Timur Ülker (35). Dschungelcamp-Teilnehmerin Tanja Tischewitsch (35) drückt Sam Dylan (33) die Daumen: "Im Dschungelcamp geht's um Sterne - aber du bist der einzige Star, der wirklich zählt, love you Sam." "Prominent getrennt"-Kandidatin Chiara Fröhlich freut sich für Yeliz Koc (31) und deren Einzug ins Camp: "Yes Sister!"

Bei einigen Fans stößt ein Name jedoch auf Unmut. "Versteh das mit Alessia Herren nicht?", "Alessia Herren? Echt jetzt?", "Alessia? Danke, ich bin raus!" oder "Ich werde es wegen Alessia nicht ansehen", ist unter dem Posting zu lesen. Andere liefern die Erklärung dazu: "Nach dem 'Sommerhaus' sollte man ihr keinerlei Plattformen mehr bieten", meint eine Userin. Eine andere stimmt ihr zu: "Dass Alessia Herren nach ihrem Verhalten im 'Sommerhaus' teilnehmen darf, ist ein Skandal."

Die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Alessia Herren (22) eckte in der RTL-Show mit ihren Schimpftiraden und kritische Äußerungen an. Herren ist dieses Jahr die jüngste Teilnehmerin rund um das Dschungel-Lagerfeuer: Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Willi Herren (1975-2021) wird von Ehemann Can Patrick Nitkewitz nach Australien begleitet. "Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz", gab die 22-Jährige in einem Statement an. "Es ist ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass mein Vater vor 20 Jahren im Dschungel war, genau da, wo ich jetzt bin." Willi Herren nahm 2004 an der zweiten Staffel der RTL-Show teil und belegte damals den dritten Platz.

Die weiteren Camperinnen und Camper sind: Lilly Becker (48), Maurice Dziwack (26), Jörg Dahlmann (65), Edith Stehfest (29), Jürgen Hingsen (66), Nina Bott (47) und Pierre Sanoussi-Bliss (62).