Dschungelcamp 2024: Wer muss in die Prüfung? (Tag 5)

Nach der Aufregung um Cora Schumachers vorzeitigen Auszug ist wieder Ruhe im Camp eingekehrt. Beziehungsweise eher die Ruhe vor dem Sturm. Denn Diskussionen um die Zubereitung der Mahlzeiten und die Leerung der Toilette können die Emotionen auch mal hochkochen lassen. Tag 5 von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ im Kurzcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Felix gibt den Löffel ab – wenn auch nur sehr widerwillig. Leyla und Kim wollen auch mal kochen, doch das traut der GZSZ-Schauspieler ihnen ganz offensichtlich nicht zu. Immer wieder gibt er ihnen Anweisungen und bevormundet sie. „Das finde ich sehr unangenehm, wenn Papa Bär mir beim Gemüse schneiden die ganze Zeit über die Schulter schaut“, sagt Leyla. Man kann es ihr nachfühlen. Doch Felix meint dazu: „Ich habe einfach ein bisschen Ahnung und die gebe ich gerne weiter.“ Das scheint ein Lieblingsspruch von ihm zu sein, denn auch im weiteren Tagesverlauf lässt er die anderen Bewohner und Bewohnerinnen an seinen Erfahrungen teilhaben – ob die nun wollen oder nicht.

Größter Aufreger:

Leyla fragt sich – und das zurecht – warum die Zuschauer immer sie in die Prüfung wählen. Hatte sie nicht in der letzten Prüfung bewiesen, dass sie für ihre Mitcamper buchstäblich die Sterne vom Himmel holt? Außerdem hätten es wahrlich andere Campbewohner verdient, ihren großen Worten auch Taten folgen zu lassen. Wenig lustig ist es dagegen, die junge Frau mit ihren Ängsten weiter zu quälen.

Dieses Mal soll sie in einen Schacht steigen und in dunklen, engen Räumen, die sie sich mit so manchem Getier teilt, nach den Sternen zu suchen. Als sich die Tür hinter ihr schließt, kreischt sie sofort: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ Damit ist die Prüfung beendet. Im Camp sind die Erwartungen an sie zwar hoch, aber als sie ohne Sterne zurückkehrt, nimmt es ihr keiner übel. Das ist irgendwie rührend.

Leyla muss erneut die Prüfung abbrechen. Foto: RTL /Tag 5

Emotionalster Moment:

Leyla und Kim waren bisher eher keine Freundinnen. Doch bei einem Gespräch unter Frauen kommt heraus, dass sie eine schlimme Erfahrung verbindet. Beide haben schon Gewalt erlebt, Leyla durch ihren Ex-Freund und Kim durch ihren Vater.

Liebling des Tages:

Eindeutig: Heinz Hoenig. Anfangs noch motzig unterwegs, scheint er inzwischen Gefallen an seinem Ausflug in den Dschungel zu finden. Die Fitnessübungen seiner Mitcamper animieren ihn ebenfalls zu Leibesübungen und schließlich unterhält er das ganze Camp mit Übungen, die er noch aus der Schauspielschule kennt. „Wenn er Bock hat, sich zu zeigen, dann ist er eine richtige Rampensau, könnte man fast sagen“, sagt Fabio, der sich von der guten Laune des 72-Jährigen nur zu gerne anstecken lässt. Und Heinz selbst strahlt im Dschungeltelefon, macht dann aber, wie gewohnt, nicht viele Worte: „Man hat das Gefühl, was zusammen zu machen. Und das ist immer okay.“

Heinz erobert die Herzen seiner Mitstreiter. Foto: RTL/Tag 5

Nervensäge des Tages:

Anya Elsner. Im Dschungeltelefon macht sie die Begegnung mit zwei großen Spinnen und erleidet daraufhin – wie sie sagt – eine Panikattacke. „Die schicken die Spinnen doch extra hier rein“, ist sie sich sicher. Kurz darauf ist sie schon wieder in Tränen aufgelöst, als die Camper zu ihrer Mahlzeit eine Ananas bekommen. Dieses Mal sind es wohl Tränen der Dankbarkeit. „Privat würde ich mir nie eine Ananas kaufen“, sagt sie anschließend im Dschungeltelefon. Naja. Auch ihre unangenehme Schwärmerei für David wird wieder zum Thema gemacht, als sie zur gemeinsamen Nachtwache eingeteilt werden. Doch der hölzerne David ist nur darauf konzentriert, die zugeteilten Aufgaben zu erfüllen. Eine Liebelei im Dschungel ist, glücklicherweise, nach wie vor nicht in Sicht.

Schlimmster Ekel-Moment:

Kim und Tim müssen die Toilette leeren. Bei der Gelegenheit erfahren die Zuschauer eindeutig zu viel über alles, was sich in der Toilette befindet.

Bester Spruch:

„Anya ist eine Trauermücke“, sagt Kim, nachdem Anya mal wieder unzählige Tränen vergossen hat.

Wer muss in die Prüfung?

Anya und Kim. Nach dieser Verkündung bricht Anya mal wieder in Tränen aus. Doch es sind wohl Freudentränen.

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler