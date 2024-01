Dschungelcamp 2024: Wer muss in die Prüfung? (Tag 3)

8 Leyla und Tim fürchten sich vor ihrer Prüfung. Foto: RTL / Stefan Thoyah/Tag 3

Bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL verlässt ein Star bereits an Tag 3 das Camp. Außerdem gibt es Streit um das Essen und eine abgebrochene Prüfung.











Den größten Knaller der dritten Folge von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL haben sich Sarah Zietlow und Jan Köppen für das Ende aufgehoben: Cora Schumacher hat das Camp bereits verlassen. Als die beiden Moderatoren verkünden, wer zur Prüfung antreten soll, sitzt die ehemalige Rennfahrerin schon nicht mehr am Lagerfeuer. Die Gründe für ihren Abgang wollen die Moderatoren jedoch erst am nächsten Tag verraten. In den vergangenen Tagen war bereits aufgefallen, dass Cora, ebenso wie Heinz, für die Prüfungen gesperrt war und somit nicht vom Publikum gewählt werden konnte. Laut RTL waren gesundheitliche Probleme der Grund: die Folgen eines schweren Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule sollen Cora zu schaffen machen. Ob sie deshalb auch das Camp verlassen hat, ist jedoch unklar.