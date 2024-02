An Tag 16 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ zeigen die Campbewohner, dass sie zusammenhalten können. Doch die aufkeimende Schwärmerei zwischen Mike und Leyla wird jäh im Keim erstickt.

Ein Tag vor dem Finale von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL fühlen sich die Stars ziemlich ausgelaugt. Doch bei der Prüfung wachsen sie über sich hinaus. Schließlich müssen zwei Camp-Bewohner den Dschungel verlassen.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Sex-Talk im Camp: wir erfahren, dass Tim lockere Beziehungen mit zwei Männern und einer Frau pflegt, beziehungsweise ganz sicher scheint er sich nicht zu sein. Mike erwartet beim dritten Date Sex, während bei Leyla auch mal monatelang nichts läuft.

Außerdem fragt sich Leyla, warum Mike trotz Kims Auszug keinen weiteren Schritt auf sie zu geht. Der scheint – wer kann es ihm verdenken – erst mal keine Lust mehr auf Liebeleien vor der Kamera zu haben. Zu sehr hängt ihm der Kleinkrieg mit Kim noch nach: „Wie wäre es gelaufen, wenn Kim nicht dabei gewesen wäre? Dann hätte man den lustigen, glücklichen Mike kennengelernt“, überlegt er.

Schließlich gibt er Leyla zu verstehen, dass zwischen ihnen nichts laufen wird. Diese weint bittere Tränen im Dschungeltelefon.

Größter Aufreger:

Leyla und Mike kuscheln gemeinsam in einer Hängematte. Doch Lucy zerstört das junge Glück. Mike in seiner Funktion als Teamchef soll Holz holen für das Lagerfeuer. Nur unter Protest schlüpft er aus dem gemütlichen Nest und erledigt grummelnd seine Aufgabe. Leyla kommentiert: „Wie unnötig.“ Tim kontert: „Unnötig finde ich das nicht. Es ist ja gerade keine Schlafenszeit.“

Emotionalster Moment:

Bei der Prüfung „Creek der Sterne“ treten alle verbliebenen fünf Kandidaten und Kandidatinnen an. Auf einer Art Riesenrutschbahn kommen den Stars Wassermassen, Wind, Feuer und hunderte von bunten Gymnastikbällen entgegen. Es gilt, ziemlich große Sterne gegen all diese Widrigkeiten zu verteidigen. Etwas gruselig wirkt Lucy, die wie irre grinst, als sie die Wasserstrahlen ins Gesicht treffen. Doch als die Zeit abgelaufen ist, liegen sich alle in den Armen. Sie haben es gemeinsam gemeistert.

Schlimmster Ekel-Moment:

Fabio schnuppert unter Leylas Armen.

Liebling des Tages:

Fabio spricht darüber, dass Heinz ihm fehlt. Diese Männerfreundschaft rührt auch noch im Nachhinein.

Nervensäge des Tages:

Während alle anderen erledigt und ausgelaugt von der Prüfung herumliegen, singt der ewige Influencer Tim nervige Kinderlieder und gebärdet sich wie ein verrückt gewordenes Eichhörnchen.

Bester Spruch:

Fabio resümiert, was der Dschungel aus ihm gemacht hat: „Ich bin dankbarer geworden. Auch für ganz kleine Gurken.“

Wer muss das Dschungelcamp verlassen?

Fabio, der für viele schon als Dschungelkönig gehandelt und nun zum letzten Mal als Liebling des Tages gekürt wurde, muss das Camp verlassen. Ebenso wie Mike.

Diese Stars sind im Finale:

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Leyla Lehouar (27), Bachelor-Kandidatin