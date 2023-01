1 Noch lacht sie, aber kann es sein, dass Tessa Bergmeier schon wieder ran muss? Foto: RTL

An Tag sechs des großen Dschungelexamens hat das Publikum gleich drei in die grüne Hölle geschickt: ein Trio infernale.















Link kopiert

Weil es so schön war, gleich noch einmal: Schon zum vierten Mal muss sich Germany’s Next Junglemodel Tessa Bergmeier in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ den Exerzitien im Busch stellen. Das Publikum hat gesprochen. Doch sie ist nicht allein, gleich zwei weitere Auserwählte leisten ihr Gesellschaft, die Designerin Claudia Effenberg und die Radiomoderatorin Verena Kerth. Diese Vergesellschaftung an sich dürfte schon Bewährungsprobe genug sein, denn die Drei von der Zankstelle hatten miteinander schon einige hochentzündliche Auftritte. Ob sie sich an diesem sechsten Tag der großen Prüfungen zusammenraufen oder nur raufen – man wird sehen.

Blick vom Himmel auf zwei Idioten

Große Gefühle gab auch am Vortag, als der Sänger Lucas Cordalis unter Tränen der Spaß-Kanone Cosimo Citiolo von den letzten Stunden seines Vaters Costa, des ersten Dschungelkönigs der RTL-Geschichte, erzählte. Lucas: „Jetzt ist er da oben und guckt runter.“ Cosimo: „Und er denkt, was machen die zwei Idioten da!“ Auch Jana Pallaske musste sich die Welt von oben anschauen. In schwindelerregenden 25 Metern Höhe griff sie auf dem „Fiesenrad“ nach den Sternen und bekam dabei immerhin sechs von zwölf möglichen zu fassen – „Ich bin ein Star – Holt mich hier runter!“

Mit Höhen und Tiefen – eher Tiefen – haderte auch Verena Kerth: „Das ist nicht mein Niveau hier“. Mal schauen was sie an diesem Mittwoch tut, es zu heben.