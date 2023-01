42 Tessa Bergmeier bekam in der Prüfung tierischen Besuch. Foto: RTL/Stefan Thoyah

Der Auftakt des Dschungelcamps 2023 war für zahlreiche Fans der RTL-Show schon vielversprechend – und auch Tag zwei sollte für weitere kuriose und skurrile Momente sorgen.

Allen voran Tessa Bergmeier hatte in Australien eine echte Herausforderung vor sich – war es doch die 33-Jährige, die für die Prüfung an diesem Tag bestimmt worden war. Mithilfe von Schraubenschlüsseln musste sie insgesamt zwölf Sterne auf dem Weg durch ein unterirdisches Kanalsystem einsammeln. Dort geriet Bergmeier mit den anwesenden Tieren gar einen kleinen Talk. Am Ende reichte es immerhin für drei Sterne.

Erste Meinungsverschiedenheiten im Camp

Derweil kam es im Camp bereits zum ersten Regelverstoß durch Gigi Birofio. Nachdem seine fünf Zigaretten aufgeraucht waren, suchte der Reality-Star nach neuen Wegen, um seinen Konsum zu stillen. „Ich versuche noch, mich zu beherrschen. Aber ich merke, wie meine Lunge versagt. Normalerweise rauche ich eine gute, halbe Schachtel. Ich hoffe, es kommt nicht meine Nervös-Phase, in der ich dann zittere.“ Mit vollem Bewusstsein über seinen Regelverstoß zündete er eine Zigarette nach der nächsten vor den anderen Stars an. Immerhin: Lucas Cordalis ermahnte Gigi – und hat ab sofort ein Auge auf ihn.

Und Cosimo Citiolo? Legte sich während der Nachtwache einfach wieder auf die Matte. Als Claudia Effenberg ins Camp zurückkam, stellte sie verwirrt fest, dass der 41-jährige Stuttgarter sie im Stich gelassen hatte. „Ich habe zwei Tage gar nicht geschlafen“, versuchte Cosimo sich noch zu rechtfertigen. Er fühlt sich ungerecht behandelt: Immer bekomme er einen drauf. Auch früher bei der Arbeit. Wenn er mal länger Pause gemacht hat, wurde Cosimo immer verpetzt – das habe er bei seinen Kollegen nie gemacht.

