19 Bei der Leibesvisitation im Dschungelcamp kommt bei Cosimo gleich so einiges zum Vorschein. Foto: RTL / Stefan Thoyah

Furioser Start des Dschungelcamps: Der Checker vom Neckar wird beim Schmuggeln erwischt, die Ekelprüfung bringt die „Stars" an ihre Grenzen und darüber hinaus, im Camp fliegen gleich die Fetzen – der Auftakt im Überblick.















Für Freunde des gepflegten Trash-TV beginnt das neue Jahr erst jetzt so richtig, denn seit Freitagabend heißt es bei RTL wieder „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Bis Ende Januar kämpfen zwölf „Promis“ im australischen Urwald um die Krone des Dschungels. Nach zwei Jahren Australien-Pause gibt es mit Moderator Jan Köppen nicht nur ein neues Gesicht neben der ewigen Sonja Zietlow, sondern auch wieder jede Menge Ekelprüfungen und Lästereien – und die erste Folge vom Dschungelcamp hielt gleich mal, was das Format verspricht.

Der Checker vom Neckar entpuppt sich als Schmuggelkönig

Nachdem die Teilnehmer – Dirndl-Designerin Claudia Effenberg, Moderatorin Verena Kerth, Influencerin Jolina Mennen, Reality-TV-Star Cecilia Asoro, Model Tessa Bergmeier, Schauspielerin Jana Pallaske, „Botschaftsluder“ Djamila Rowe, Sänger Lucas Cordalis, Reality-TV-Star Cosimo Citiolo, Model Papis Loveday, Sänger Markus Mörl und Reality-TV-Star Gigi Birofio – mit Helikoptern am Strand gelandet waren und vom Moderatoren-Duo begrüßt wurden, gab es die erste zweifelhafte Begegnung – und zwar mit den berühmt-berüchtigten Rangern, welche die zwölf Stars nach Schmuggelware durchsuchten. Dabei entpuppte sich Cosimo „der Checker vom Neckar“ Citiolo“ als der absolute Schmuggelkönig: Ein Käsesnack, Popcorn, ein Apfel und eine Banane hatte Cosimo an seinem Körper versteckt. Der Ranger entdeckte es natürlich und war nicht sehr erfreut. Der Schwabe musste dann auch gleich zu einer Extradurchsuchung antreten. „Aber nicht Finger in den Popo“, bettelte der 41-Jährige.

Nach der Kontrolle wurde es so richtig ernst, denn es ging direkt Richtung Dschungelcamp: Gigi, Tessa, Jana, Markus, Verena und Djamila mussten sich ihrer ersten Challenge stellen und aus einem Flugzeug springen – aus 3300 Metern Höhe. Gigi: „Ich lieb’ so Sachen, wo man kurz stirbt und dann doch noch lebt, voll geil!“ Aha, alles klar. Die zweite Gruppe bestehend aus Jolina, Cecilia, Claudia, Lucas, Papis und Cosimo mussten einzeln einen 100 Meter langen Weg über ein Seil meistern, das über ein Tal gespannt war. Als Hilfsmittel diente einzig ein weiteres Seil über dem Seil, auf dem gelaufen wurde. Schlussendlich schaffen es die Teilnehmer mit zwölf Sternen im Gepäck ins Camp.

Im Camp angekommen, ging es auch gleich los mit der Jammerei. Claudia Effenberg schien nicht allzu begeistert von ihrer vorübergehenden Heimat. „Ich bin total am Ende nach dieser ganzen Wanderung durch den Dschungel.“ In diesen Dschungel will die Designerin nie wieder – da muss sie schon „jemand mit dem Hubschrauber abholen“. Claudia erzählte Verena, Djamila und Tessa die „Leidensgeschichte“ ihrer Prüfung. Alles war schlimm: Der Weg war schlimm, der Dschungel war schlimm und außerdem war Claudia die Letzte, die zur Prüfung antreten musste – wie unfair. Und wieso liegen hier überhaupt schon Sachen auf den Betten? „Ich kann nicht in der Hängematte liegen. Ich bin die älteste Frau“, stellte sie klar. Auf der Pritsche liegend fragte sie sich selbst: „Oh Gott, was hab’ ich hier gemacht?“

Die erste Dschungelprüfung sorgt für maximale Übelkeit

Und schon ging die erste Prüfung los – mit dem unheilvollen Titel „Fünf-Sterne-Dschungel-Bar-Bäh-Cue“. Die Stars mussten schlucken, doch der Speiseplan war alles andere als genießbar: Schweine-Penis, Krokodilaugen, Kotzfrucht Durian mit Soße aus Stinktofu, Büffel-Zunge, Bullen-Hoden und Ziegen-Anus. Claudia und Papis machten sich über die Krokodilaugen her und würgen sie hinunter. Zwei Sterne waren der Lohn. Gigi und Verena scheiterten an der Kotzfrucht. Auch Tessa und Lucas konnten bei der Büffel-Zunge nicht gerade mit der Zunge schnalzen und fuhren ebenfalls keine Sterne ein. Jolina und Cecilia wagten sich an den Penis – mit Erfolg. Für Markus und Djamila stand Ziegen-Anus auf der Speisekarte. Djamila spuckte ihr Exemplar sofort wieder aus, Markus dagegen kaute konzentriert angestrengt weiter und erreichte zumindest einen Stern. Cosimo und Jana durften sich mit den Bullen-Hoden vergnügen. „Ich bin aber Vegetarierin. Ich hätte den Tofu gerne probiert“, lehnte Jana ab. Cosimo nahm einen der Hoden und es begann ein bizarres Schauspiel: Immer wieder setzte der 41-Jährige an, würgte, roch, würgte, nahm das „Ei“ zwischen die Zähne, würgte, roch, würgte … Die anderen Stars hatten ihren Spaß. Unterm Strich wurde diese Prüfung mit fünf Sternen beendet.

Auf die erste Prüfung folgt der erste Stress

Ob so manchem Kandidaten die Köstlichkeiten der ersten Dschungelprüfung bereits im Magen lagen? Denn gleich danach gab es den ersten Streit zwischen Jolina und Tessa. Zunächst schien alles ruhig: Tessa verteilte die Betten im Camp und sicherte sich direkt ein eigenes. Von hier aus wollte sie die Campregeln vorlesen, doch plötzlich wurde sie von Jolina angefahren: „Tessa, es geht hier nicht nur um dich. Du hast dein Bett, für dich ist es gerade safe, für ganz viele andere ist es noch unklar.“ Das Model war überrascht und wollte wissen, wieso Jolina die Stimme erhob: „Sprich mit mir in einem normalen Ton, weil dieser Ton ist sehr aggressiv.“ Jolina konterte: „Ich muss mit dir hier gar nicht reden! Weißt du was? Du hast recht, ich habe meine Ruhe!“ Claudia beobachtete gemeinsam mit Lucas die Szenerie und kam zum Schluss: „Ich wusste, dass sie Krawall macht, aber dass sie gleich so loslegt…“

Und nicht nur zwischen Jolina und Tessa flogen die Fetzen, auch Tessa und Cosimo waren sich nicht grün, denn die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit: Der Checker vom Neckar brach ihr beim Reality-Format „König der Kindsköpfe“ den Fuß. Obwohl sich Cosimo damals bei ihr entschuldigt hatte, beschwerte sich Tessa öffentlich darüber, dass Cosimo sich offenbar nicht mehr nach ihr erkundigt hatte. Dies ließ der Checker nicht auf sich sitzen und sprach sie am Lagerfeuer darauf an - vor allen anderen Teilnehmern. Sie sei zur Zeitung gelaufen und habe Lügen erzählt. Tessa machte zwar deutlich, dass sie weiß, dass Cosimo sie nicht absichtlich verletzt habe, aber sie hätte erwartet, dass er sich auch im Nachhinein noch bei ihr erkundigt. Cosimo warf Tessa vor, die Sache dramatisiert zu haben. „Mit gebrochenem Fuß geht man direkt ins Krankenhaus. Du bist herumgelaufen, dafür gibt es Beweisvideos“, so der 41-Jährige. Er fragte sie geradeheraus: „Warum kommst du mit so einem Thema ins Dschungelcamp?“ Die Diskussion zwischen den beiden schaukelte sich immer weiter hoch und wurde immer lauter, bis Claudia genervt reagierte. Von der Diskussion habe sie Kopfschmerzen bekommen und die beiden sollen sich verziehen und dies privat klären. Mit der Ansage schaffte sie es zumindest vorerst, die Wogen zu glätten.

