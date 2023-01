1 Neben Sonja Zietlow, die schon seit Staffel 1 dabei ist, steht nun Jan Köppen als neuer Moderator. Foto: dpa

Nach Daniel Hartwich ist nun Jan Köppen der neue Moderator an der Seite von Sonja Zietlow. Während die Zuschauer zu Beginn der Staffel noch skeptisch waren, wird der Moderator nun auf Twitter gefeiert.















Link kopiert

Gerade erst hatte alles angefangen, und nun ist die 16. Staffel des Dschungelcamps auch schon wieder vorbei. In diesem Jahr gab es nicht nur viele neue Kandidaten, sondern auch einen neuen Moderator, der neben Sonja Zietlow in Australien stand.

Jan Köppen, der seine Karriere bei dem Musiksender Viva in Köln begann und seitdem in zahlreichen Fernsehsendungen zu sehen ist, wurde zum Nachfolger gekürt, was im Internet erst mal für Aufregung sorgte. Doch nun, am Ende der diesjährigen Staffel wird der 39-Jährige auf Twitter gefeiert: Er schaffte es, sich gegen alle Zweifel zu beweisen.

Der ein oder andere Zuschauer hätte lieber für den Moderator angerufen.

Im Dschungelcamp sammelte der Moderator ordentlich Sympathiepunkte, die ihm vielleicht auch bei zukünftigen Projekten behilflich sein können.

Nicht nur die Zuschauer, auch RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner äußert sich zufrieden über dem Dschungel-Neuling: „Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Jan einen absolut gleichwertigen Ersatz für die Show finden konnten“, sagte er im Interview mit DWDL.