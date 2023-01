12 Feuchtfröhlich oder eher mehr feucht als fröhlich schaut Cosimo Citiolo durch die Scheibe des Wassertanks. Foto: RTL/Stefan Thoyah

Feucht und schlüpfrig geht es am Tag 15 im Dschungel Australiens weiter: Während Cosimo Citiolo mit allerlei Ekel-Tieren in den Wassertank abtaucht, verrät Djamila Rowe ein Geheimnis, das Gigi Birofio zu Tränen rührt.















Das Dschungelcamp ist kurz vor dem Finale am Sonntag auf ein kleines Team zusammengeschrumpft. Wobei „Team“ wohl das falsche Wort ist, schließlich heben sich die Teilnehmer der diesjährigen Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ besonders durch boshafte Lügen und Lästereien hervor – Stichwort „Bolo-Lüge“ und „Pizza-Gate“.

So wundert es nicht, dass am Tag 15 zunächst mal die Streitereien des Vortags erörtert und geklärt werden müssen. Da fällt fast nicht mehr auf, dass Claudia Eschenberg das Camp verlassen musste. Eine Entscheidung, die keinen der Teilnehmer allzu unglücklich macht – sie selbst eingeschlossen. Sie freut sich auf die Zeit nach den Entbehrungen und Strapazen im Dschungel. Mit Häme kündigt die überführte Bolo-Lügnerin an: „Ich werde mir heute Bolognese bestellen und sie auf Instagram posten.“

Djamila bringt Gigi zum Weinen

Ganz anders ist da der Tonfall zwischen Djamila Rowe und Gigi Birofio: In einem Moment scheinbarer Vertrautheit, packt die 55-jährige Mutter aus und erzählt dem 23-Jährigen von der Beziehung zu ihrem Sohn, bei der es nicht gerade zum Besten stehe. Dieser habe ihr den Auftritt im Dschungelcamp gar nicht zugetraut. Sie hoffe, dass er ein anderes Bild von ihr bekomme, wenn sie das hier durchziehe. Dann bricht ihre Stimme und sie sagt unter Tränen: „Ich würde mir sehr wünschen, wir hätten mehr Kontakt. Oder dass er anruft und fragt, wie geht es Dir?“

Der Satz bleibt bei Gigi offenbar hängen. Am Nachmittag folgt die gemeinsame Schatzsuche, bei der das Teamwork der beiden mit einer Truhe für das Camp belohnt wird. Plötzlich platzt es aus dem jungen Mann heraus: „Wäre ich Djamilas Sohn, wäre ich ganz stolz auf meine Mama!“ Dann kämpft Gigi mit den Tränen und weint.

Nasse Sterne und schlüpfrige Sprüche

Feuchte Wangen – und noch mehr feuchte Körperteile – bekommen aber auch noch zwei andere Teilnehmer der Reality-TV-Show. Bei der Dschungelprüfung „Schluss mit luftig“ tauchen Cosimo Citiolo und Jolina Mennen in zwei Wassertanks ab. Die Aufgabe: Sie müssen mithilfe eines Magneten Sterne durch ein Labyrinth zur anderen Seite bewegen. Dabei steigt der Wasserpegel kontinuierlich an. Zu allem Überfluss teilen sich die beiden Taucher ihr Bad auch noch mit Aalen, Krabben, Spinnen, Krokodilen und sogar einer Python. Am Ende reicht es dann auch nur für drei von sechs Sternen. Ob die Tiere wohl gevögelt haben, will der Checker vom Neckar wissen. Die Frage bleibt unbeantwortet.