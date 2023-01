11 Cosimo Citiolo hält tapfer die Prüfung aus. Foto: RTL

Cosimo Citiolo und Model Tessa Bergmeier sitzen im Klohäuschen und erleben den Shitstorm ihres Lebens. Im Camp wird der „Checker vom Neckar“ weich – und erzählt von seiner Spielsucht. Der dritte Tag im Dschungelcamp im Überblick.















Link kopiert

Über das Dschungelcamp bricht am dritten Tag ein Shitstorm herein. Kein digitaler, ein ganz realer. Mittendrin: Cosimo Citiolo aka der „Checker vom Neckar“ und Model Tessa Bergmeier.

In ihrer Dschungelprüfung „Shitstorm – Die letzte Spülung“ mussten sich beide in einem verdreckten Toilettenhäuschen auf zwei Kloschüsseln gegenüber hinsetzen. Das war der einfache Part.

Ladung des Grauens über den Kopf

Die Aufgabe: Insgesamt zwölf Fragen müssen die beiden abwechselnd beantworten. Für jede richtig buchstabierte Antwort gibt es einen Stern. Ist die Antwort falsch, bricht eine Ladung des Grauens über sie herein. Schleim, Innereien, Melasse, Kakerlaken, Maden oder Federn.

Nun ja, aus dem stillen Örtchen wird dank Cosimo relativ schnell ein Ort der Angstschreie. Und so richtig gut läuft es für die beiden beim Buchstabieren auch nicht. Tessa Bergmeier kann nicht mehr, will nicht mehr, doch Cosimo fleht sie an, die Prüfung durchzuziehen. Das nicht ganz so herausragende Ergebnis der Tortur: Zwei begossene Stars, zwei Lösungswörter, zwei Sterne.

Lästerrunde gegen die „Blondgirls“

Im Camp fangen die Lästereien an, natürlich beim Spülen, wo sonst. Claudia Effenberg und Verena Kerth sind die „Blondgirls“ im Camp – und damit die verbale Zielscheibe von Cecilia Asoro und Gigi Birofio. Zweiterer erhebt Fake-Vorwürfe und fordert: „Ich will, dass Verena so wird wie sie wirklich ist!“ Asoro sagt voraus: „Das dauert nur noch ein paar Tage, das kann sie nicht die ganze Zeit so durchziehen.“

Im Dschungeltelefon legt Birofio nach: „Verena hat eine Lache, als wenn du eine Ziege bist und du willst mit einer anderen Ziege Paarung machen! Katastrophe die Lache, ich schwöre. Wäre ich mit ihr zusammen, würde ich immer versuchen keine Witze zu machen!“ Alles klar, da könnte es bald richtig krachen.

Tessa Bergmeier über ihre Bipolarität

Tessa Bergmeier und Jana Pallaske halten gemeinsam Nachtwache und das Model spricht offen über ihre Bipolarität: „Viele beschreiben es so, dass man sich wie Jesus fühlt. Du weißt, du bist Gott – so wie alles Gott ist.“

Pallaske weiß genau, was gemeint ist: „Yes, you got it! Deswegen sage ich ja: URKRAFT!“

Bergmeier erzählt weiter, das knisternde Feuer und die Atmosphäre lässt sie sich öffnen: „Ich war im Licht und ich habe gespürt, wir sind alle verbunden und ich bin alles und nichts. Und dafür gibt es keine Worte. Die haben mich eingewiesen, weil ich gesagt habe, dass ich eine Fee der Liebe bin und alles verzaubern kann – ich glaube das immer noch.“

Am Dschungeltelefon startet sie einen Aufruf: „Es ist wichtig, dass man bei sich bleibt und Hilfe annimmt. An alle Menschen, die mit psychischen Problemen strugglen: Ihr schafft das!“

Cosimo und seine Spielsucht

Auch ihr Prüfungspartner Cosimo öffnet sich. Er erzählt von seiner Spielsucht: „Die Spielsucht habe ich, weil ich früher nicht klargekommen bin mit vielen Sachen. Ich war wie ein Cowboy: den ganzen Tag nur Spaß. Durch die Glücksgefühle, die man beim Spielen empfindet, wird man süchtig.“ Claudia Effenberg nimmt die Geschichte mit: „Hat mir unheimlich leidgetan. Er macht ja immer einen auf Macho und so superstark, aber dann bröckelt die Fassade.“

Wie hat der „Checker vom Neckar“ die Sucht besiegt? Durch die Liebe. Seine Freundin Nathalie half ihm vor drei Jahren. „Sie hat nicht gesagt, dass ich es lassen soll. Sondern ich war mehr mit ihr beschäftigt als das Geld für irgendeine Scheiße auszugeben. Sie hat mich abgelenkt.“

Bilder von Tag drei des Dschungelcamps gibt es in unserer Fotostrecke – klicken Sie sich durch!