9 Danni Büchner quetscht sich während der Dschungelprüfung an zwei Kamelen vorbei. Foto: TVNOW

Der dritte Tag im australischen Dschungel: Kult-Auswanderin Danni Büchner holt im Albtraumschiff vier Sterne und Elena Miras verrät fast alles über die Ex-Frau vom Wendler.

Stuttgart - Der dritte Tag im Dschungel, wieder darf Danni Büchner bei der Ekel-Prüfung zum Mecker-Rundumschlag ausholen. Zumindest holt die verwitwete Kult-Auswanderin vier Sterne. Elena Miras kündigte am zweiten Tag eine platzende Bombe über die Ex-Frau vom Wendler an – die Explosion hält sich dann doch in Grenzen. Was hielt der Tag im Dschungel sonst bereit?

Die Prüfung

In einer Einzelprüfung muss Danni Büchner ins „Albtraumschiff“. Das scheint ihr zu gefallen. Mit Blick auf die Gruppe raunt sie Elena Miras zu: „Die ärgern sich! Die werden nicht drankommen. Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit!“ Im Schiffsinnern warten elf Sterne, die in Tiergehegen versteckt sind. Davor muss die Auswanderin Schlüssel finden, um in die Gehege zu gelangen. Meckernd und ziellos streift die Dame umher, um endlich den passenden Türöffner für das Kamel-Gehege zu finden. Die massigen Tierkörper lassen wenig Platz für die Suche. Moderatorin Sonja Zietlow hilft: „Schiebe das Kamel mit deinem Handrücken weg.“ Zwei Sterne sind der Lohn.

Lesen Sie hier: Tag 2 – Null Sterne! Schreien und Jammern füllt keine leeren Mägen

„Ihr ekelhaften Viecher!“, schreit Büchner den Kakerlaken zu, die in ihren Nacken fallen. Im Wasserfass voller Aale und im Echsen-Gehege holt sie sich dann noch jeweils einen Stern – Meckerei und Motzen inklusive. Bei ihrer Rückkehr lässt sie sich für ihre vier Sterne feiern: „Das wird hier noch eine Danni-Show.“

Das beste Gespräch

Box-Weltmeister Sven Ottke sitzt mit Danni Büchner bei der Nachtwache. Ideal, um ein wenig gut gemeinte Werbung zu machen. „Ich habe ja einen Verein, der heißt „Sven hilft“, mit dem ich Kindern helfe, die so sind, wie ich früher einmal war“, erzählt Ottke. Und wie war der Faustkämpfer früher? „Durch die Scheidung meiner Eltern habe ich echt nur Mist gebaut. Ich bin aus dem Kindergarten rausgeflogen, bin strafversetzt worden in der Grundschule.“

Lesen Sie hier: Quiz – Wie gut kennen Sie das RTL-Dschungelcamp?

Der erwachsene und geläuterte Ottke liest dann noch Danni Büchner die Leviten, denn die jammert in einer Tour: „Diese Frösche sind so laut. Kannst du denen bitte sagen, die sollen ruhig sein. Wie haben die Menschen es hier ausgehalten, lange zu bleiben.“ Der Boxer macht eine Ansage: „Ich verstehe dich Null! Das hast du doch gewusst! Das ist doch Pillepalle hier, Abenteuerurlaub. Was hast du denn geglaubt? Du denkst zu negativ! Ich kann dir nur raten, werde entspannter.“ Das kann man so stehen lassen.

Hier gibt’s Konfliktpotenzial

Elena Miras kündigte am zweiten Tag („Es tickt schon!“) eine platzende Bombe über die noch verheiratete Ex-Frau von Schlagersänger Michael Wender an. Die von der Explosion bedrohte Claudia Norberg erzählt nun allen Mitcampern, wie sie gemeinsam mit Michael Wendler seine Karriere aufgebaut hat. Alle hängen an ihren Lippen. „Hat er mit dir auch so die Öffentlichkeit gesucht, wie jetzt mit seiner neuen Freundin?“, will Raúl Richter wissen.

Miras grätscht dann dazwischen: „Leute, da gibt es immer zwei Versionen. Ich habe ja mit Laura und Michael ganz, ganz guten Kontakt. Du hast ja viel Medienpräsenz durch die Beiden bekommen, weil du ja ganz schlecht über die redest.“ Norberg kontert aufgebracht: „Ich rede gar nicht schlecht über die!“ Und dann platzt das Bömbchen: „Du hast ja auch gesagt, Laura ist gekommen und er hat dich verlassen. Das war ja gar nicht der Grund für die Trennung. Der Grund war etwas völlig anderes. Da ist etwas passiert und deswegen habt ihr euch getrennt.“ Mehr Fragen als Antworten bleiben – Fortsetzung folgt.

Die anstehende Dschungelprüfung

Auch in der nächsten Prüfung darf sich Danni Büchner beweisen. Gemeinsam mit Elena Miras kämpft sie wieder um die begehrten Sterne.