1 Doreen Dietel schockte die Zuschauer von "Das perfekte Dschungel Dinner" Foto: TVNOW / Dirk Borm

Doreen Dietel hat beim "perfekten Dschungel Dinner" mit ein paar Ekel-Einlagen die Zuschauer geschockt. Danach klärte die Schauspielerin auf.

Die Show "Das perfekte Dschungel Dinner", die am Sonntagabend bei VOX zu sehen war, sorgte für viel Aufregung. Der Grund: Doreen Dietel (44) soll es bei der Bewirtung ihrer ehemaligen Dschungelcamp-Kollegen Domenico de Cicco (36), Sandra Kiriasis (44) und Chris Töpperwien (45) mit der Hygiene nicht so genau genommen haben.

Das Buch "Das perfekte Dinner: Die besten Rezepte" finden Sie hier

Dietel, die die Show am Ende sogar gewann, musste sich auf Facebook und Instagram einiges anhören, nachdem unter anderem zu sehen war, wie ihr beim Kochen ein Stück Rote Beete aus dem Mund ins Essen für ihre Gäste fiel: "Sie drückt die Limette mit den Zähnen aus, holt den Honig mit den Fingern raus und lässt Essen aus ihrem Mund in die Schüssel fallen! Einfach unglaublich!", fasst ein User auf Facebook zusammen. "Fr. DIETEL hat sich sehr geschadet, unfassbar, wie man so ein Essen zubereitet und selber isst", hieß es da unter anderem auch. Mit "Doreen hat gewonnen, das größte Ferkel in der Gruppe" und "Nach dieser Sendung wird sie keine Gäste mehr haben" meldeten sich weitere Zuschauer zu Wort.

"Alles nur Show"

Die Aufregung war aber offenbar völlig umsonst. Doreen Dietel selbst meldete sich via Instagram zu Wort und schrieb dort: "Hey Leuuuute, alle die es ekelhaft fanden... es war alles SHOW Spaß... Comedy... locker bleiben okay ???"

Und auch von ihren Mitstreitern gab es nach der Ausstrahlung keine geschockten Kommentare: "Also ich fand es sehr unterhaltsam, für mich waren das 4 lustige Tage mit tollen Menschen. Ich gönne es @doreen_dietel, sie hat das Perfekte Dinner gemeistert", schrieb Domenico de Cicco auf Instagram. Von "Currywurstmann" Chris Töpperwien gibt es ebenfalls keine Schelte: Er postete zwei Hunde, "erschöpft" vom "Dschungel-Dinner" schauen. Sandra Kiriasis bedankte sich dagegen einfach beim Team der Sendung, "mit denen wir eine wirklich schöne Woche hatten!!!"