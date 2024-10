1 Die Flucht endete für viele Migranten tödlich. (Symbolbild) Foto: imago/MAXPPP/IMAGO/JOHAN BEN AZZOUZ

Vor der Küste von Dschibuti in Ostafrika ertrinken mindestens 45 Menschen. Schleuser zwangen die Passagiere offenbar, auf offener See von Bord zu gehen und an Land zu schwimmen.











Link kopiert



Vor der Küste von Dschibuti in Ostafrika sind mindestens 45 Menschen ertrunken. Das teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag mit. Mehr als 100 werden noch vermisst. Demnach zwangen Schleuser die Passagiere, auf offener See von Bord zu gehen und an Land zu schwimmen.