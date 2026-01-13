Es gibt kein Entkommen vor dem Dry January. Diese Lust zum Bekenntnis und am Verzicht nervt. Haben wir Schwaben doch Jahrhunderte gebraucht, um sündigen zu dürfen.
Sind Sie auch genervt? Nein, nicht vom Verzicht auf Wein und Bier, sondern von all den Bekenntnissen der Januaristas, die in die Welt hinausposaunen, dass sie in diesem Monat keinen Tropfen Alkohol trinken. Wie Tom Kaulitz und Heidi Klum. Wenn sie der Menschheit wirklich helfen wollten, würden sie mal einen Monat auf soziale Medien, Singen und frauenfeindliche Sendungen verzichten. Auch Matthias Schweighöfer macht mit. Und Joko Winterscheid. Natürlich weist das Duo gleich mal „auf unsere Brand III FREUNDE unsere Nullis, also alkoholfreie Weine“ hin. Die Brand, aha. Nein, kein Schnaps, sondern die Marke. Vom Verzicht auf ein gutes Geschäft hat ja auch keiner geredet.