Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel ist für Donald Trump seit Langem ein Ärgernis. Während es Streit über einen Scherz gibt, drängt die US-Regierung Kimmels Sender ABC in eine Lizenzerneuerung.
Washington - Die US-Regierung verstärkt den Druck auf den Fernsehsender ABC, bei dem der Trump-kritische Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel auf Sendung geht. Die staatliche Telekommunikations-Aufsicht FCC zwingt mehrere ABC-Lokalsender unter anderem in New York und San Francisco zu einer vorfristigen Erneuerung ihrer Lizenzen. Sie verwies dabei auf bereits seit einem Jahr laufende Ermittlungen wegen angeblicher Diskriminierung bei den zum Unterhaltungsriesen Disney gehörenden Sendern.