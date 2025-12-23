Dropkick Murphys in Winterbach: Irish Folk und Punkrock beim sommerlichen Zeltspektakel 2026

Die Musikinitiative Rock in Winterbach gibt den nächsten Act für das 14. Festival bekannt: Die Dropkick Murphys aus Boston kommen am 29. Juli 2026 ins Remstal.

Allmählich ist das sogenannte Line-up fürs 14. Zeltspektakel in Winterbach vollständig. An neun Tagen zwischen dem 24. Juli und dem 1. August 2026 wird auf der Wiesenfläche hinter der Modefirma Peter Hahn ein Programm mit internationalen und nationalen Künstlern geboten, „die wieder das Zelt zum Kochen bringen“, so das Versprechen der Organisatoren.

Nun gibt die Musikinitiative Rock als Veranstalter das nächste Engagement bekannt: „Der siebte Künstler beim 14. Winterbach Zeltspektakel steht fest“, teilt Pressesprecher Christoph „Golle“ Goldschmidt aktuell mit. Dabei handelt es sich freilich nicht um einen Einzelkünstler, sondern um eine Band: Dropkick Murphys heißt die Combo, die am Mittwoch, 29. Juli 2026, zu Gast sein wird.

Rock’n’Roll-Underdogs aus Boston

Die 1996 gegründete Band ist nach eigenen Angaben „stolz darauf, Bostons Rock’n’Roll-Underdogs zu bleiben, die zu Champions wurden“. Ihren Musikstil bezeichnete die Gruppe mal als „eine Mischung aus Punkrock, Irish Folk, Rock und Hardcore Punk“. Die Musik der Dropkick Murphys wurde über eine halbe Milliarde Mal gestreamt, „sie haben weltweit still und leise über acht Millionen Alben verkauft, und die Band hat auf mehreren Kontinenten ausverkaufte Konzerte gegeben“, heißt es in der von der Musikinitiative verbreiteten Info.

Ihr 2022 veröffentlichtes, allererstes rein akustisches Album „This Machine Still Kills Fascists“ und ihr Nachfolgealbum „Okemah Rising“ hauchen größtenteils unveröffentlichten Texten des legendären Woody Guthrie musikalisches Leben ein. Anfang Juli 2025 kam ihr aktuelles Album „For the People“ auf den Markt.

Zuletzt hatten die Winterbacher bekannt gegeben, dass mit Seal ein absoluter Weltstar ins Zelt kommt. Er wird am 28. Juli die größten Hits seiner 30-jährigen Karriere präsentieren, von „Crazy“ über „Killer“ bis „Kiss from a Rose“.

Die bisher bekannten Acts für 2026

Folgende sieben Abende Ende Juli und Anfang August sind mittlerweile fixiert:

Mittwoch, 24. Juli: Fury in the Slaughterhouse – Rockklassiker mit Kultstatus

Donnerstag, 25. Juli: Magic Blues Night – mit Beth Hurt als Hauptact

Sonntag, 26. Juli: Tobias Sammet’s Avantasia – Power Metal und große Oper

Dienstag, 28. Juli: Seal – Soul für die Ewigkeit

Mittwoch, 29. Juli: Dropkick Murphys – Folk und Punk

Donnerstag, 30. Juli: Schmidbauer, Kälberer, Ringlstetter – bayerischer Liedermacherabend

Samstag, 1. August: Max Herre & Joy Denalane – Soul & Hip Hop aus Deutschland

Somit fehlen also noch zwei Acts, die von der Winterbacher Musikinitiative in den kommenden Wochen noch bekannt gegeben werden. Ansonsten lockt an den neun Tagen auch der Biergarten mit Live-Bühne direkt vor dem Zelt.