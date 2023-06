1 „Was soll das für ein Problem sein, so einen Schlag abzustimmen? Das ist überhaupt keine Frage“, so Alexander Lukaschenko. (Archivbild) Foto: dpa/Andrei Stasevich

Alexander Lukaschenko hat dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Der belarussische Präsident sagte im russischen Fernsehen, dass er dazu im Kriegsfall jederzeit Wladimir Putin anrufen könne.









Der Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, hat dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Im Kriegsfall könne er dazu jederzeit Russlands Präsident Wladimir Putin anrufen, sagte Lukaschenko am Dienstag im russischen Fernsehen. „Was soll das für ein Problem sein, so einen Schlag abzustimmen? Das ist überhaupt keine Frage.“ Putin hatte im März die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus angekündigt. Diese blieben aber unter Kontrolle Russlands, versicherte der Kremlchef.