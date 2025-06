1 Klein, aber tödlich: Drohnen werden im Krieg in der Ukraine zu einem der wichtigsten Waffen. Foto: Tilla Mayer

Zwischen der Ukraine und Russland entbrennt ein erbarmungsloser Wettlauf bei der Entwicklung und Produktion von Drohnen. Ein ukrainisches Start-up treibt die Produktion voran.











Eine Idylle am Stadtrand von Kiew. Dichter Wald streckt sich bis zum Horizont, davor eine sattgrüne Wiese. In der Ferne summt der Verkehr der nahen Stadtautobahn. In der Luft sirrt es. Drohne im Anflug, pfeilschnell knapp über Kopfhöhe. Dann steigt sie rasant nach oben, steht für Sekunden in der Luft.