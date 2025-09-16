Die Attacke der russischen Drohnen in Polen hat der Nato die eigene Verletzlichkeit deutlich vor Augen geführt. Geradezu erschütternd ist, wie unvorbereitet die Allianz auf diese Art der existenziellen Bedrohung ist. Zwar waren sofort Kampfflugzeuge in der Luft, die sind allerdings denkbar ungeeignet für die Abwehr eines bewaffneten Drohnenschwarms.

Enge Zusammenarbeit dient beiden Seiten Im Krieg in der Ukraine zeigt sich inzwischen seit mehreren Jahren, wie militärische Auseinandersetzungen in Zukunft geführt werden, doch die Nato steckt waffentechnisch weiter in der Vergangenheit. Sie setzt zum eigenen Schutz unbeirrt auf teure, konventionelle Luftverteidigungssysteme. Das muss sich spätestens nach den russischen Provokationen an der Ostflanke der Allianz ändern. Notwendig ist ein Programm zur schnellen Beschaffung von Drohnen. Dabei kann die Nato von der Ukraine lernen und sollte auf jeden Fall mit ihr kooperieren. Eine enge Zusammenarbeit dient beiden Seiten.

Zu einer wirksamen Drohnenabwehr gehört, dass die angreifenden Fluggeräte möglichst früh erkannt und dann unschädlich gemacht werden. Kiew fordert deshalb immer wieder, dass die Nato zu ihrer eigenen Sicherheit ihre Flugabwehr einsetzen soll, um Drohen schon über der Ukraine aufzuspüren und abzuschießen. Dieser Wunsch wird von der Verteidigungsallianz zum jetzigen Zeitpunkt allerdings zu Recht nicht aufgegriffen. Denn das hieße, dass Nato-Kampfjets auch in den ukrainischen Luftraum eindringen, um dort russische Drohnen abzuschießen. Ein solcher Schritt würde die Gefahr einer direkten Konfrontation mit Russland zu sehr erhöhen.