Der Angriff russischer Drohnen hat gezeigt, dass die Allianz bei der Organisation der eigenen Verteidigung umdenken muss, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
Die Attacke der russischen Drohnen in Polen hat der Nato die eigene Verletzlichkeit deutlich vor Augen geführt. Geradezu erschütternd ist, wie unvorbereitet die Allianz auf diese Art der existenziellen Bedrohung ist. Zwar waren sofort Kampfflugzeuge in der Luft, die sind allerdings denkbar ungeeignet für die Abwehr eines bewaffneten Drohnenschwarms.