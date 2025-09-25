Drohnen über Nordsee: Dänemark spricht von „hybridem Angriff“ durch Drohnenflüge

Für die dänische Regierung ist es kein Zufall, dass innerhalb kürzester Zeit immer wieder neue Drohnen über Flughäfen im Land auftauchen. Was ist über die Hintergründe bekannt?
Die dänische Regierung spricht nach erneuten Drohnensichtungen an mehreren Flughäfen im Land von einem „hybriden Angriff“. Alles deute darauf hin, dass ein professioneller Akteur dahinterstecke, sagte Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Morgen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Justizminister Peter Hummelgaard in Kopenhagen. Wer dies sein könne, sei noch unklar.