Drohnen: Innenminister fordert Vernetzung bei Bund und Ländern

Die Drohnenabwehr beschäftigt die Innenministerkonferenz in der kommenden Woche. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat schon Pläne für Baden-Württemberg.
Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat vor der Innenministerkonferenz kommende Woche eine stärkere Vernetzung von Bund, Ländern und Bundeswehr bei der Drohnenabwehr gefordert. Bund und Länder müssten ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zur Drohnenabwehr ausbauen, sagte Strobl am Mittwoch. Er würde sich auch wünschen die Kompetenzen der Bundeswehr mit denen der Länder zu verknüpfen.