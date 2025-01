Nicht nur in den USA: Vermehrt gibt es auch in Deutschland mysteriöse Drohnen-Sichtungen, etwa in Geislingen/Steige oder Manching bei Ingolstadt. Was sagt die Deutsche Flugsicherung (DFS) dazu?

Drohnen, überall Drohnen: An der Ostküste der USA – rund um New Jersey – sichten Menschen seit einigen Wochen regelmäßig Flugobjekte, deren Herkunft zumindest rätselhaft scheint. Sicherheitsbeamte, die US-Regierung und (selbstverständlich auch) Donald Trump haben sich schon dazu geäußert.

Im Netz kursieren, wie bei solchen Sichtungen üblich, die wildesten Theorien. Vieles davon dürften Hirngespinste sein. Blinkende Lichter am Nachthimmel faszinieren – und auch in Deutschland gibt es sie bisweilen zu sehen. Ein Blick in entsprechende Foren genügt.

Drohnen-Sichtungen über Süddeutschland? Was Experten sagen

So hat ein Nutzer im Dezember 2024 mehrere mutmaßliche Drohne am nächtlichen Firmament über Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) gesichtet. Zumindest steht es so in der Videobeschreibung – und der Mann hinter der Kamera beschreibt die Leuchtpunkte am Himmel als „Drohnen“. „Dieselben wie in den USA“, sagt er. Ob es sich dabei wirklich um Drohnen handelt, ist nicht zu verifizieren. In einem Fall sieht es zumindest danach aus, in einem weiteren dürfte es sich ziemlich sicher aber um ein Flugzeug in weiter Entfernung handeln.

Experten beunruhigt so etwas nicht. „Uns liegen keine entsprechenden Meldungen vor“, sagt Robert Ertler, Sprecher bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) und dort zuständig für Süddeutschland. Zudem sei „nicht alles was am Himmel blinkt, direkt ein Grund zur Beunruhigung“. Auch beim Luftfahrtbundesamt gibt es keine entsprechenden Berichte.

Drohnen-Regeln

Seit 2024 gelten in Deutschland neue Regeln für den Umgang mit Drohnen – wo geflogen werden darf, und wo nicht, ist eindeutig in Karten verzeichnet. „Nicht jeder weiß es, aber eigentlich ist die Rechtslage klar“, sagt Ertler. Bisweilen komme es auch mal zu Verstößen „aus Unwissenheit“. Die Quadrocopter sind im Netz aber relativ einfach zu erwerben, auch Bausätze für leistungsfähigere Modelle kosten ein paar hundert Euro. Inzwischen braucht es eine entsprechende Lizenz, um damit zu fliegen – die Prüfung kann aber beliebig oft wiederholt werden.

Drohnen bei Nacht fliegen: Darf man das überhaupt?

Für die sogenannte „offene Kategorie“ der Drohnen, für die es keine Genehmigung braucht, gelten die folgenden Regeln:

Abschluss einer Haftpflichtversicherung

Mindestalter Pilot/Pilotin: 16 Jahre

Flughöhe maximal 120 Meter über Grund

Höchstzulässige Startmasse unter 25 Kilogramm

Direkter Sichtkontakt zwischen Pilot und Flugobjekt

Grünes Blinklicht bei Nacht

Keine Flüge über Menschenansammlungen

Kein Transport gefährlicher Gegenstände

Kein Abwurf von Gegenständen

Weitere Fragen und Antworten zum Umgang mit Drohnen hat das Luftfahrtbundesamt hier zusammengestellt.

Nachts mit einer Drohne zu fliegen, ist per se auch nicht verboten: „Nachtflüge dürfen ohne Genehmigung durchgeführt werden, wenn die Drohne mit ausreichend Licht ausgestattet ist. Durch die Lichtsignale muss diese klar erkennbar sein und sich eindeutig von anderen Luftfahrzeugen unterscheiden. Seit dem 1. Juli 2022 ist die Drohne bei einem Nachtflug mit einem grünen Blinklicht auszustatten“, schreibt der ADAC dazu.

Unfälle mit Drohnen sind indes sehr selten. Laut einem Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung kommen sie kaum vor. Derzeit befasse sich die Behörde mit einem Fall. Dabei sei eine Wetterdrohne abgestürzt. Der Unfall liege aber auch schon einige Monate zurück.

Drohnen-Sichtungen über militärischen Einrichtungen

In erster Linie werden die zuständigen Behörden dann tätig, wenn Drohnen tatsächlich Schaden anrichten können beziehungsweise ein Gefahr darstellen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn sie in der Nähe von Flughäfen in die Luft gehen. Dann wird bisweilen sogar der Flugverkehr eingestellt.

2024 gab es zudem auch schon Sichtungen über militärischem Gelände und Industrieanlagen. Im Februar waren an die 450 Drohnen über Bundeswehrstandorten gesichtet worden. Vor kurzem berichteten NDR und WDR, dass „seit Ende November offenbar verdächtige Drohnenflüge über Industrieanlagen sowie über dem US-Stützpunkt Ramstein festgestellt“ wurden. Der Ursprung der Flugobjekte sei unklar. Eine Theorie lautet: Es handelt sich um militärische Aufklärungsdrohnen aus Russland. Die Ermittlungen laufen laut dem Bericht noch.