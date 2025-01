Drohendes Verbot: Tiktok-Flüchtlinge strömen zu Alternative in China

"Tiktok-Flüchtlinge" strömen zu Alternative in China

1 Die chinesische App Xiaohongshu ("Kleines rotes Buch") ist eine Art Instagram aus China. Foto: Johannes Neudecker/dpa

Nutzer von Tiktok in den USA sind sauer, dass die Plattform verboten werden soll. Viele melden sich nun bei Xiaohongshu, einer Alternative in China, an. Dort ist das Staunen groß.











Peking - Angesichts eines drohenden Tiktok-Verbots in den USA haben sich zahlreiche Nutzer auf die Suche nach Alternativen gemacht – und sind auf die chinesische Social-Media-App Xiaohongshu gestoßen. In China hat es bei Nutzern der App großes Staunen ausgelöst, dass sich auf ihrer App, die übersetzt "Kleines rotes Buch" heißt, plötzlich so viele Amerikaner tummeln.