Drohender Job-Abbau in Waiblingen: „Wir lassen uns nicht einschüchtern“ – Bosch-Belegschaft geht auf die Straße

Mitarbeiter der Automobilsparte protestieren gegen die geplante Schließung des Werks in Waiblingen – trotz Regenwetters nehmen mindestens 800 Menschen am Protestzug teil.
Mit einem Protestzug durch Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) haben am Montag hunderte Menschen gegen die geplante Schließung des Bosch-Werks demonstriert. Vom Gewerbeareal am Wasserturm zog ein mit Trillerpfeifen, Rasseln und Sirenen ausgestatteter Tross in Richtung Stadtmitte, um Alarm gegen den drohenden personellen Kahlschlag im Geschäftsbereich Power Solutions zu schlagen.