Drohender Iran-Krieg: Amerikanische Muskelspiele ohne politisches Ziel

Die USA haben eine überschaubare Streitmacht vor der iranischen Küste zusammengezogen. Trump scheint das Land nur aus der Luft angreifen zu wollen.
Die laufenden Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sollen binnen zehn bis 15 Tagen mit einem „sinnvollen Abkommen“ abgeschlossen werden. Ansonsten, droht US-Präsident Donald Trump, „passieren schlimme Dinge“. Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ schreibt, der Republikaner ziehe „einen ersten, begrenzten Militärschlag“ in Erwägung, sollte das Ultimatum verstreichen.