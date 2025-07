Drohender Handelskrieg: Zollstreit: Von der Leyen spricht mit Trump

1 Haben zum Zollstreit telefoniert: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Donald Trump. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Kann der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU bis zu diesem Mittwoch entschärft werden? Brüssel will notfalls bis zur letzten Minute verhandeln.











Link kopiert



Brüssel - Die EU setzt auf eine Grundsatzvereinbarung zum Zollstreit mit den USA bis zu diesem Mittwoch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump zum aktuellen Verhandlungsstand telefoniert, sagte ein Sprecher am Montag in Brüssel. Die Gespräche verliefen gut, insbesondere in der vergangenen Woche seien erhebliche Fortschritte in Richtung einer grundsätzlichen Einigung erzielt worden. Man sei nun am "Anfang der Schlussphase".