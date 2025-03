Drohende Zwangsversteigerung: Trubel um die Millionärsfamilie: So machen die Geissens ihr Geld

1 Robert und Carmen Geiss bei einem Auftritt in München. Foto: ddp/Stoccy

Berichte über eine drohende Zwangsversteigerung eines Luxushotels der Geissens in Frankreich machen gerade die Runde. Müssen sich Fans Sorgen um die bekannte TV-Familie machen? Wohl eher nicht. Das ist über den Reichtum der Geissens bekannt.











Die Geissens kämpfen in Frankreich offenbar gerade mit den Behörden. Es soll bei den Problemen um ein Hotel an der Côte d'Azur gehen, das Robert (61) und Carmen Geiss (59) in der Gemeinde Grimaud betreiben - und dem die Zwangsversteigerung droht, wie Robert Geiss laut "Bild"-Zeitung bestätigt.