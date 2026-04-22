Drohende Rentenlücke: Junge setzen bei Altersvorsorge auf den Staat

Viele vertrauen bei der Altersvorsorge auf den Staat. Doch private Rücklagen werden wichtiger. Allerdings können es sich viele Menschen kaum leisten, Geld zur Seite zu legen.
Frankfurt/Köln - Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland sieht trotz aller Probleme der gesetzlichen Rente die Hauptverantwortung für eine ausreichende Altersvorsorge beim Staat. 35 Prozent der 2.044 Erwachsenen, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Versicherungskonzerns Axa befragt hat, antworteten entsprechend. In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 40 Prozent, die die Hauptverantwortung für die finanzielle Versorgung im Alter beim Staat sehen.