Die EU-Reform der Fluggastrechte steht vor dem Abschluss: Entschädigungen gibt es weiterhin ab drei Stunden Verspätung und die befürchtete Verschlechterung ist abgewendet.
Nach einem der zähesten EU-Gesetzgebungsverfahren der jüngeren Zeit steht die Reform der Fluggastrechte vor dem Abschluss. Die Mitgliedstaaten gaben in den Trilog-Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament ihre Forderung auf, die Entschädigungsschwelle je nach Flugdistanz auf vier bis sechs Stunden Verspätung anzuheben. Die seit Monaten befürchteten Verschlechterungen sind damit abgewendet: Die zentralen Ansprüche bleiben, wie man sie seit Jahren kennt, reformiert wird vor allem an den Rändern. Was Flugreisende nun wissen müssen.